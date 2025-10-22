ICJ: Israel må legge til rette for nødhjelp fra FN

ICJ-president Yuji Iwasawa leser opp en rådgivende juridisk uttalelse fra Den internasjonale domstolen ICJ onsdag. Peter Dejong / AP / NTB

Det inkluderer nødhjelp fra FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (Unrwa), ifølge Yuji Iwasawa, som leder domstolen. Videre er Israel forpliktet til å sørge for at Gazas befolkning får dekket sine grunnleggende behov, slår ICJ fast.

Opplesningen av en rådgivende juridisk uttalelse er rundet av i Haag onsdag ettermiddag.

Unrwa-kobling ikke påvist

Israel har ikke klart å påvise at en betydelig del av de ansatte i Unrwa er Hamas-medlemmer, ifølge ICJ. I praksis forbød Israel i januar Unrwa, som har vært hovedleverandøren av nødhjelp til Gaza, fra å operere i det palestinske området.

Den rådgivende uttalelsen fra ICJ kommer etter anmodning fra FNs hovedforsamling. Uttalelsen er ikke juridisk bindende, men domstolen har stor tyngde og moralsk autoritet i juridiske spørsmål.

Israel har avvist alle anklager og begrunner blokaden med at den islamistiske bevegelsen Hamas skal ha avskåret hjelpesendinger og solgt varene videre til overpris. USA har uttrykt støtte til Israels standpunkt.

– Skammelig

Israels FN-ambassadør Danny Danon omtaler ICJs uttalelse om Unrwa som skammelig.

Det israelske utenriksdepartementet sier i en kommentar at ICJ-uttalelsen bare er «nok et forsøk på å pålegge politiske tiltak mot Israel under dekke av folkeretten».

ICJ avviser Israels påstand om at å bringe saken for domstolen var et misbruk av folkeretten, som israelske myndigheter har omtalt det som.

I tillegg til å vurdere Israels forpliktelser som okkupasjonsmakt skulle dommerne i ICJ også gi sin vurdering av Israels angrep mot FN-ansatte og FN-bygninger i Gaza.