I tvil om norgespris på strøm? Dette må du vite

Norgespris skal hindre at strømprisen går til himmels for forbrukerne. Fredrik Varfjell / NTB

Onsdag denne uka åpner strømselskapene slusene for å bestille norgespris på strøm. Det må gjøres via nettstedet Elhub med elektronisk ID.

Allerede nå er det mulig å logge seg inn på Elhub og sjekke eget forbruk med tanke på om norgespris vil lønne seg eller ikke.

Du kan ha norgespris både hjemme og på hytta. Men pass på: Takker du først ja, har du ikke mulighet for å hoppe av før 1. januar 2027.

Ordningen innebærer en fastpris på strøm på 40 øre (50 øre inklusive moms) fra 1. oktober, uansett hva spotprisen er. På Elhub kan du også sjekke om det lønner seg for deg å ha norgespris, eller om det er bedre å betale spotpris med strømstøtte.

Vil lønne seg i sør

Men norgespris vil trolig lønne seg for mange – særlig sør for Dovre. I Nord-Norge er strømprisene ofte mye lavere enn 40 øre, mens det for folk i Midt-Norge kan være mer usikkert om det er noe å spare.

Likevel viste en undersøkelse fra Fornybar Norge i juli at én av to ikke hadde bestemt seg.

Regjeringen kunngjorde den nye norgespris-ordningen bare dager etter at Senterpartiet forlot den i slutten av januar. Dermed lyktes man delvis å sette punktum for en tidvis opphetet strømdebatt.

En av regjeringens hovedbegrunnelser for ordningen er at norgespris innebærer forutsigbare strømregninger.

Energiminister Terje Aasland (Ap) er fornøyd med norgespris-ordningen. Javad Parsa / NTB

Ifølge energiminister Terje Aasland (Ap) er målet å skape stabilitet for både forbrukere og kraftsystemet.

Bindingstid ut 2026

Den som velger norgespris, binder seg til prisen ut dette året og hele neste år, uansett hva den markedsstyrte spotprisen blir.

Fra og med 1. januar 2027 vil norgesprisen bli justert årlig ut fra gjennomsnittsnivået på markedsprisen.

I tillegg til norgespris må du betale nettleie, elavgift og eventuelle påslag fra strømselskapet ditt.

Bindingstiden skal hindre at folk bare benytter ordningen i vinterhalvåret, når strømmen som regel er dyrest, og melder seg ut i sommerhalvåret.

Man kan velge norgespris både hjemme og på hytta. Men ordningen gjelder foreløpig ikke for bedrifter.

Knyttet til bolig

Om du velger norgespris, er avtalen er knyttet til boligen, ikke til deg personlig. Om boligen selges eller eieren dør, overtar ny eier avtalen.

Kjøper du ny bolig som har norgespris, kan denne ikke sies opp før 1. januar 2027.

Pass også opp for villedende markedsføring. Dette har det vært flere eksempler på, skriver nettselskapet BKK i en pressemelding.

– Vær varsom mot svindelforsøk, og husk på at ingen skal inn i boligen din i forbindelse med norgespris, sier Morten Neteland, leder for kundedivisjonen i BKK.

Söta bror er sur

Om nordmenn kan prise seg lykkelige over å slippe høye strømpriser i vinter, er svenskene langt mindre begeistret.

– Norgespris er en provokasjon. Sverige må planlegge mottiltak, skriver avisa Expressen på lederplass.

Følgene av norgesprisen er direkte skadelige, mener avisa, som peker på at ordningen gir få insentiver til å investere i energieffektivisering eller spare på strømmen i de dyreste timene.

Avisa viser til det norske konsulentselskapet Thema, som har regnet ut at strømprisene i våre naboland vil øke fram mot 2030 som følge av norgespris.

– Vi burde la nordmennene få smake sin egen medisin, skriver Expressen, som anbefaler svenske myndigheter å strupe eksporten av strøm fra Sverige til Norge.