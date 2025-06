I dag kan det bli satt rettslig punktum for Baneheia-saken

Dommen mot drapstiltalte Jan Helge Andersen faller i Gulating lagmannsrett klokka 11. Da slår lagdommer Elisabeth Deinboll klubba i bordet og erklærer retten for satt.

Kort tid etter leser hun opp domsslutningen – er Andersen skyldig etter tiltalen eller ikke – før hun går videre inn i hvorfor retten har kommet til den konklusjonen.

Hele seansen vil ta rundt to timer, får NTB opplyst ved domstolen.

Bestevenninnene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) var på badetur i det idylliske friluftsområdet Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 da de ble lokket med til et avsidesliggende og tilvokst område. Her ble de voldtatt, drept og skjult i terrenget.

Det er bare lovanvendelsen og straffeutmålingen som kan ankes til Høyesterett. Dermed kan det være duket for at skyldspørsmålet nå får sitt endelige svar.

Kan få forvaring

Dommerne i Gulating kan lande på at Andersen skal dømmes til forvaring hvis han blir funnet skyldig – selv om aktoratet la ned påstand om fengselsstraff. Mye tyder på at en slik utmåling vil bli anket, siden både forsvaret og aktor har kommet til at kravene for å idømme forvaring ikke er innfridd.

Den nå 44 år gamle Andersen ville trolig blitt dømt til forvaring hvis han hadde blitt funnet skyldig i å ha begått handlingene i Baneheia 19. mai 2000, ifølge Schei. Men det er gått 25 år siden den gangen, og det er «vanskelig å si at faren for nye lovbrudd av den karakter er nærliggende», slik loven krever, ifølge aktoratet.

Schei og medaktor Alvar Randa har derfor kommet til at Andersen ikke kan dømmes til forvaring, men må få en dom på to års fengsel. Den lave straffeutmålingen skyldes at Andersen allerede er dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken.

Håp til nye vitner

I tillegg til å anføre at aktoratet overdriver DNA-bevisets betydning for sin oppfatning om at Andersen var alene på åstedet, har vitneprovet til det daværende ekteparet Jaktevik vært sentralt for forsvarerne i denne rettsrunden.

De har tidligere ikke forklart seg for retten om observasjoner av en mann de mener var Kristiansen, og som de mener de så rundt 100 meter fra åstedet i tidsrommet da drapene skjedde.

Holden mener observasjonene stemmer godt overens med mulige bevegelser Kristiansen kan ha gjort i gjerningstidsrommet.

Aktoratet ba imidlertid retten langt på vei se bort fra dette nye beviset. Ekteparet Jaktevik ga nemlig først beskrivelser av mannen de hadde sett, som avvek sterkt fra hvordan Kristiansen så ut på tidspunktet. Men de ble overbevist om at det var han da de så bilde av ham i avisene i forbindelse med omtale av drapene.

