I dag åpnes ruta igjen etter 20 år:– Vi synes korridoren ut mot Europa er spennende

Drøyt seks timer etter avgang fra Oslo, skal toget ankomme Malmö. Det blir to daglige avganger fram til 8. august. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Med korpsmusikk og flagg rullet det første direktetoget til Malmö siden 2004 fra Oslo S klokken 8.14 mandag morgen.



Etter at hurtigtogselskapet Linx gikk konkurs i 2004, forsvant den direkte forbindelsen mellom Oslo og København. Siden da har reisende vært avhengige av å bytte til svenske tog i Göteborg.

Men i sommer gjør Vy et forsøk på å gjenopplive en del av forbindelsen. Fra 14. juli til 8. august — med unntak av 1. og 2. august — settes det opp direktetog mellom Oslo og Malmö.

— Vi synes korridoren mot Europa er spennende, så vi kjører i fire uker for å se om vi får nok passasjerer. Vi tror det er verdt å satse på, opplyser presseavdelingen i Vy.

Annonse

Melkeruta Naturvernforbundet kaller turen fra Oslo til København for melkeruta. For å slutte med dette navnet, krever de: Direkte dagtog Oslo-København, med minst to daglige avganger.

Nattog fra Oslo og sørover – til København eller Hamburg, eller helst begge.

I tillegg: opprettholdelse av dagens tilbud, med bedre overgangstider. Kilde: Naturvernforbundet

Innen de neste fem årene kan flere større satsinger gjøre det langt enklere å reise fra Oslo til kontinentet, uten å måtte ty til fly.

Vy har lenge merket økende interesse for utenlandsreiser med tog. Sammen med det danske togselskapet DSB gikk Vy i 2024 ut og varslet at de vurderer å etablere et direktetog mellom Oslo og København.

Planene er foreløpig ikke kommet videre, opplyser både Vy og DSB til Dagsavisen. Vy håper å kunne dele mer informasjon til høsten.

Men dette er bare én av flere utviklinger som kan gjøre den klimavennlige reisen sørover både raskere og mer tilgjengelig.

Annonse

Svenskenes planer

Svenske SJ har på sin side planer om å konkurrere med Vy og DSB på den svenske delen av strekningen.

— Vi håper å starte regelmessig trafikk mellom Oslo og København i løpet av 2028. Det kan bli tre togpar om dagen som kjører hele veien, sier SJs forretningssjef Henrik Hemmingson til bransjenettstedet Järnvägar.

Samtidig nærmer et svensk jernbaneprosjekt seg ferdigstillelse.

Annonse

Den 13. juli 2025 åpner dobbeltsporet og tunnelen ved Varberg, midt mellom Göteborg og Halmstad. Det vil øke kapasiteten og farten på strekningen mellom Göteborg og Malmö, og gjøre hele reiseruten mer effektiv.

Nye hurtigtog på vei

DSB skal fra 2025 ta i bruk splitter nye EuroCity-vogner fra det spanske selskapet Talgo på ruten mellom København og Hamburg. Togsettene kan kjøre i opptil 200 kilometer i timen.

De samme vognene skal etter planen også benyttes på strekningen Aarhus-Hamburg fra 2027, en rute som er særlig aktuell for reisende fra Vest- og Sørlandet som turer gjennom Hirtshals.

Annonse

— De nye vognene vil øke kapasiteten til Hamburg og gi passasjerene en bedre reiseopplevelse, uttalte DSB-sjef Flemming Jensen da kjøpet ble kjent i 2020.

Siden det er snakk om helt nytt materiell, må togene godkjennes i alle land de skal trafikkere. DSB venter fortsatt på den siste godkjenningen, men opplyser til Dagsavisen at de forventer å sette vognene i trafikk i løpet av høsten.

Knytter Norden til Europa

Samtidig pågår et svært infrastrukturprosjekter lenger sør.

Annonse

To entreprenørkonsortier er i gang med å bygge Femern Bælt-tunnelen, verdens lengste senketunnel, mellom Danmark og Tyskland. Den skal erstatte fergeforbindelsen mellom Rødby og Puttgarden og knytte Skandinavia tettere til kontinentet.

Byggingen av Femerntunnelen startet i 2020 på dansk side og i 2021 på tysk side. Foto: IDA MARIE ODGAARD/NTB

— Når tunnelen åpner, vil det bli langt mer attraktivt å ta tog i stedet for fly, båt eller buss, sier Kristian Skjellum Aas, som er administrator for Facebook-gruppa Togferie.

Tunnelen er planlagt ferdigstilt i desember 2029, og vil kunne nesten halvere reisetiden mellom København og Hamburg.

Med det på plass, samt forbedringer i Sverige og Norge, kan man ifølge Aas i fremtiden teoretisk reise fra Oslo til Hamburg på rundt 8,5 timer.

Annonse

— Det vil revolusjonere togtrafikken mellom Danmark og Tyskland, og få store ringvirkninger for hele Norden, sier han.