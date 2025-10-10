Hyllestene av fredsprisvinneren renner inn. Men flere er kritiske
María Corina Machados tilnærming til USA og Donald Trump gjør at flere stusser på valget av fredsprisvinner.
María Corina Machado er tildelt Nobels fredspris.
Federico PARRA / AFP
Verden
Fredag ble det kjent at Nobels fredspris er tildelt den venezuelanske opposisjonslederen María Corina Machado.
– Hun får Nobels fredspris for sitt arbeid med å fremme demokratiske rettigheter for folket i Venezuela og for kampen for å oppnå en rettferdig og fredelig overgang fra diktatur til demokrati, sier leder Jørgen Watne Frydnes i Nobelkomiteen.