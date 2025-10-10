Hyllestene av fredsprisvinneren renner inn. Men flere er kritiske

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Fredag ble det kjent at Nobels fredspris er tildelt den venezuelanske opposisjonslederen María Corina Machado.

– Hun får Nobels fredspris for sitt arbeid med å fremme demokratiske rettigheter for folket i Venezuela og for kampen for å oppnå en rettferdig og fredelig overgang fra diktatur til demokrati, sier leder Jørgen Watne Frydnes i Nobelkomiteen.