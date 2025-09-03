Hvis Jonas vinner, garanterer han to statsråder fortsatt jobb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Statsministeren legger imidlertid raskt til:

– Men først må vi vinne valget.

Jens og Kari

Det er under et barnehagebesøk på valgkamptur i Stavanger Ap-lederen overfor VG kommer med lovnaden til to av sine statsråder – Jens Stoltenberg og Kari Nessa Nordtun.

Hvis Ap-regjeringen får ny tillit i mandagens stortingsvalg, sier Støre at finansministeren og kunnskapsministeren får fortsette i disse jobbene.

– Kari har vist de to siste årene at hun kan sette en ny dagsorden for skolen, sier Ap-lederen til VG, og fortsetter:

– Rammen rundt vår skolesatsing er økonomien: Trygg økonomisk styring. Derfor vil jeg ha Jens Stoltenberg med videre. Han har mange store prosjekter på gang.

Finansminister Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre ble med Kari Nessa Nordtun for å hente hennes barn Jens, i barnehagen i Stavanger under valgturneen onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

Rødgrønt flertall

Det myldrer av målinger i dagene før valget, og Ap har en solid ledelse. På den foreløpig siste av dem, for Nettavisen onsdag, leder Arbeiderpartiet med 4,7 prosent på Frp, som går tilbake 2,1 prosentpoeng.

Målingen viser et rødgrønt flertall som vil gi 88 mandater på Stortinget, mot 81 borgerlige mandater.

MDG har sjokkert med over sju prosents oppslutning på to andre målinger denne siste uka før folket går til valgurnene, men på onsdagens måling må de nøye seg med 4,6 prosent.