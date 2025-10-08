– Hvis dere ser dette, er vi arrestert

Hannibal Ruud-Peima og Vigdis Bjorvand spilte inn denne videoen før de skipet deres ble kapret av israelske myndigheter onsdag morgen. Skjermdump: Ship to Gaza Norway

Onsdag morgen bordet israelske styrker igjen flere skip som seiler med nødhjelp til Gaza, og arrestert aktivister – deriblant to norske statsborgere. Vigdis Bjorvand og Hannibal Ruud-Peima var om bord i fartøyet «Conscience».

Dette skjer en uke etter at seks andre norske aktivister ble arrestert og satt i fengsel, hvorav tre ble deportert ut av Israel mandag denne uken.

Torstein Dahle er leder for flotiljen som seilte mot Gaza i går. Han bekrefter til Dagsavisen at skipene er bordet.

– Vi vet dessverre lite om hvordan det går med de arresterte nå, sier han til Dagsavisen onsdag kveld.

– Vi vet at alle båtene er kapret, og at de under israelsk kontroll er på vei til israelsk havn, sannsynligvis Ashdod, tror Dahle.

Torstein Dahle, leder for Ship to Gaza Norway Foto: Johanna Engen

Får ikke kontakt

I videoen, som ble publisert på Instagram-kontoen til Thousand Madleens to Gaza i 9-tiden onsdag morges, forteller de to nordmennene at de er arrestert, hvis noen ser denne videoen.

– Vi er to norske statsborgere om bord på Conscience. Hvis du ser denne videoen, er vi blitt angrepet og kidnappet av den israelske okkupasjonsmyndigheten eller et annet land som er delaktig i folkemordet i Palestina, sier Ruud-Peima.

– Vi ønsker at alle våre kamerater, venner og familie utøver press mot den norske regjeringen for å kreve at Israel løslater oss så fort som mulig, sier han videre.

– Vi har ikke kontakt med noen av dem som er fanget. Det dreier seg om 145 aktivister fra 30 ulike land - 92 av dem om bord på «Conscience» og 53 på de 8 seilbåtene som er del av «Thousand Madleens». Med den farten som «Conscience» holder, kan det se ut som at ankomst til Ashdod kan forventes i kveld omkring kl. 21 norsk tid, sier Ship to Gaza-leder Torstein Dahle.

Dette er Bjorvands andre seilas mot Gaza. I sommer ble hun pågrepet og tilbrakte fire dager i israelsk varetekt etter at fiskefartøyet Handala ble bordet av israelske myndigheter i internasjonalt farvann, skriver NTB.



Skal få advokathjelp

Torstein Dahle sier til Dagsavisen at alle aktivistene om bord «Conscience» og «Thousand Madleens» som ble arrestert i dag, skal få advokatbistand.

– Alle om bord har avtale om at det palestinske advokatteamet Adalah skal representere dem, sier Dahle.

Han mottok en redegjørelse fra advokatene klokka 08.50 i dag.

Vigdis Bjorvand ble også arrestert da hun reiste med flotiljen tidligere i sommer. Ship to Gaza Norway

«Israel angriper og avskjærer ny fredelig humanitær flotilje med 145 deltakere i internasjonalt farvann på vei til Gaza. Adalah fordømmer Israels angrep og ulovlige avskjæring av Freedom Flotilla Coalition sitt flaggskip, «Conscience» og åtte seilbåter av «Thousands Madleens», et koordinert humanitært initiativ som seiler sammen for å konfrontere Israels ulovlige blokade av Gaza midt i det pågående folkemordet mot palestinere», skriver de i rapporten, som Dagsavisen har fått en kopi av.



De fleste av båtene i konvoien Global Sumud Flotilla er stanset av israelske styrker, opplyser organisasjonen. Noen av båtene hadde nordmenn om bord. Foto: AP/NTB

Angrepet av militært helikopter

Advokatteamet skriver også at de mistet all kommunikasjon i dag tidlig, rapporterte deltakerne om bord på «Conscience», som hovedsakelig er leger, sykepleiere og journalister, at de at de ble angrepet av et israelsk militærhelikopter, mens israelske marinestyrker samtidig gikk om bord på seilbåtene i «Thousands Madleens».

Skipene befant seg omtrent 120 nautiske mil fra Gaza, dypt inne i internasjonalt farvann, da angrepet fant sted. Ifølge Israels utenriksdepartement transporterer militæret deltakerne til en israelsk havn.

«Israels angrep på ubevæpnede sivile til sjøs, og beslagleggelsen av humanitære fartøy, utgjør et alvorlig brudd på folkeretten og fremhever den straffriheten Israel fortsetter å agere med», skriver advokatene.

«Adalah har skrevet til israelske myndigheter for å informere dem om at vi vil representere alle flotiljedeltakere og har krevd umiddelbar tilgang til dem ved ankomst til Israel.

Adalah vil utfordre den ulovlige tilbakeholdelsen og konfiskeringen av skipene og nødhjelpen», skriver de i rapporten.

