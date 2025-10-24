Hva skjer med lønna hvis du er på jobb når klokka stilles?

Natt til søndag 26. oktober stilles klokka en time tilbake, mellom to og tre. Da får vi en time «ekstra», og går over til vintertid.

Hva skjer så med dem som jobber nattevakt når klokka stilles en time tilbake?

Ifølge FriFagbevegelse får du ikke mer i lønn for den ekstra timen du jobber den natta, på samme måte som du ikke får mindre lønn når vi «mister» en time ved overgangen til sommertid i mars neste år.

– Jevnes ut

Arne Løseth, rådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet, forteller til FriFagbevegelse at dette vil jevnes ut over flere år.

– De fleste går jo på fastlønn. Man har en tid man starter og en tid man slutter – fra et klokkeslett til et annet klokkeslett – og det er antall klokketimer imellom man teller, sier han.

Argumentet for ordningen er at man verken får betalt for den ekstra timen når klokken stilles tilbake, eller blir trukket i lønn når klokken stilles fram. Over flere år kommer man til å jobbe både de kortere og lengre nettene, og på den måten kommer det til å utjevne seg.

Foreslått avskaffet

– Det er en fordel at Norge følger samme tid som nabolandene våre. Det er lurt å se hva EU gjør med tiden sin før vi tar en avgjørelse her hjemme, sier næringsministeren. Hun er ansvarlig for Justervesenet, som passer på at tiden er så nøyaktig som mulig.

Det har lenge vært diskutert om man skal avskaffe ordningen med sommertid. Allerede i 2018 ble dette foreslått av Europakommisjonen, og i 2019 stemte de ja til å avskaffe ordningen fra 2021. Dette gikk også gjennom i Europaparlamentet i 2020, ifølge Regjeringen.

Forslaget gikk derimot ikke lenger i forhandlingene, som følge av pandemien, krigen i Ukraina og energikrisen i Europa. I 2021 ba Europaparlamentet Rådet for den Europeiske Union om å få fortgang i arbeidet, men saken er fremdeles under behandling, skriver Regjeringen.

Hvis forslaget vedtas, må alle EU-landene selv beslutte om de vil velge sommertid som ny normaltid, eller om de vil beholde normaltid hele året.

