Hva er vinneroppskriften i valginnspurten? Svein Tore har svar

Stortingsvalget 2025 kommer stadig nærmere. Valgekspert Svein Tore Marthinsen peker særlig på én faktor som kan bli avgjørende i et hektisk og tett race.

Valgekspert Svein Tore Marthinsen følger med på stortingsvalget 2025.

Jørn H. Skjærpe
Journalist
Publisert

Hvordan ser valginnspurten ut for din del?

– Det er full rulle. Analyser, foredrag og debattledelse. Det er nok å henge fingrene i.

Jeg regner med at du har en krystallkule for hånden, med din bakgrunn og erfaring. Kan du gi oss valgfasit allerede nå?

