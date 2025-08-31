Hva er vinneroppskriften i valginnspurten? Svein Tore har svar
Stortingsvalget 2025 kommer stadig nærmere. Valgekspert Svein Tore Marthinsen peker særlig på én faktor som kan bli avgjørende i et hektisk og tett race.
Valgekspert Svein Tore Marthinsen følger med på stortingsvalget 2025.
Foto: Privat
Navn i Nyhetene
Hvordan ser valginnspurten ut for din del?
– Det er full rulle. Analyser, foredrag og debattledelse. Det
er nok å henge fingrene i.
Jeg regner med at du har en
krystallkule for hånden, med din bakgrunn og erfaring. Kan du gi oss valgfasit allerede nå?