Hva er vinneroppskriften i valginnspurten? Svein Tore har svar

Valgekspert Svein Tore Marthinsen følger med på stortingsvalget 2025. Foto: Privat

Hvordan ser valginnspurten ut for din del?

– Det er full rulle. Analyser, foredrag og debattledelse. Det er nok å henge fingrene i.

Jeg regner med at du har en krystallkule for hånden, med din bakgrunn og erfaring. Kan du gi oss valgfasit allerede nå?