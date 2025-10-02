Husleiepriser fortsetter å stige kraftig i Norge

Boligleieindeksen fra husleie.no viser at prisene øker sterkt både i hele landet, og særlig i de store byene.

Snittleieprisen i Norge var på 12.755 kroner, opp 3,72 prosent fra samme periode i fjor.

Over 39.000 kroner mer i året

– Man kan lure på hvor lenge leieprisene i Norge skal fortsette å øke før man har nådd taket for hva vanlige folk kan makte å betale, sier markedssjef Andreas Sæle i Husleie.no.

Annonse

Han påpeker at snittleien har økt dramatisk de siste årene.

– Jeg husker godt at snittleien i Norge var på 9500 kroner tilbake i 2021. Nå må snittleietakeren altså betale over 39.000 kroner mer i leie per år enn den gangen, sier Sæle.

Viser til turisme

I Oslo steg prisene med 6,37 prosent til 16.430 kroner i snitt. Tromsø hadde nesten en like stor økning på 6,21 prosent til 14.492 kroner månedlig.

Annonse

– Tromsø begynner å nærme seg Oslo-priser, og ligger langt over byer som Trondheim og Bergen, sier Sæle.

Han viser til pågangen av turister som årsak for at det blir dyrere å bo i Nordens Paris.

– Mange leiligheter i Tromsø leies nå ut til turister via Airbnb og lignende plattformer. Det skaper et høyt press på de leilighetene som fortsatt leies ut på ordinær måte, forklarer Sæle.

Én million bor i leid bolig

Annonse

I Kristiansand steg prisene med 6,92 prosent til 11.280 kroner, mens Porsgrunn/Skien hadde størst økning på 14,42 prosent. Der havnet snittprisen på 11.383 kroner i måneden.

Over én million nordmenn bor i leid bolig, heter det i indeksen.

Indeksen publiseres av husleie.no, som selv opplyser å betjene over 20 prosent av det norske utleiemarkedet.