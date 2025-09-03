Husbesøk i regn og politisk motvind

Stortingskandidat Ine Eriksen Søreide forsøker å overbevise velger Thomas Jansen i Østensjø bydel om at han må stemme Høyre. FOTO: Hilde Alfredsdatter Unosen

Vi vandrer ned en stille, regnvåt villagate i Østensjø bydel, langt unna all debatt-støy, terningkast og borgerlige statsministerkrangler. Dagsavisen følger etter en flokk frivillige valgkamparbeidere i himmelblå Høyre-jakker, og ser en av dem bryte ut. Hun går til nærmeste hus, forserer den bugnende sensommerhagen og ringer på. Døren åpnes.

– Hei, jeg kommer fra Oslo Høyre! Vi er ute for å snakke med folk om stortingsvalget. Kanskje du vil ha litt informasjon? spør Ine Eriksen Søreide med et høflig smil.