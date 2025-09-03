Husbesøk i regn og politisk motvind
Høyre har slitt tungt i denne valgkampen. Men Ine Eriksen Søreide og partiets fotfolk har ennå ikke banket på sin siste dør.
Stortingskandidat Ine Eriksen Søreide forsøker å overbevise velger Thomas Jansen i Østensjø bydel om at han må stemme Høyre.
FOTO: Hilde Alfredsdatter Unosen
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Vi vandrer ned en stille, regnvåt villagate i Østensjø bydel, langt unna all debatt-støy, terningkast og borgerlige statsministerkrangler. Dagsavisen følger etter en flokk frivillige valgkamparbeidere i himmelblå Høyre-jakker, og ser en av dem bryte ut. Hun går til nærmeste hus, forserer den bugnende sensommerhagen og ringer på. Døren åpnes.
– Hei, jeg kommer fra Oslo Høyre! Vi er ute for å snakke med folk om stortingsvalget. Kanskje du vil ha litt informasjon? spør Ine Eriksen Søreide med et høflig smil.