Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han kom ut fra Slottet sammen med de nyutnevnte ministrene Kjersti Stenseng og Bjørnar Skjæran. Støres Ap-regjering fortsetter som før etter valget, bare med disse to endringene. FOTO: Cornelius Poppe/NTB

Soria Moria-erklæringene, Granavold-plattformen, og nå sist Hurdalsplattformen. Helt siden Jens Stoltenbergs første regjering gikk av etter å ha tapt valget i 2001, har vi blitt vant til at ulike koalisjonsregjeringer har kommet med sine regjeringserklæringer og plattformer.

De har gjerne blitt oppkalt etter det stedet og hotellet der partiene har sittet sammen i mange uker for å forhandle fram et felles styringsgrunnlag.