Hungersnød erklært i Gaza by

IPC har advart om at å slippe inn nødhjelp fra luften ikke vil være tilstrekkelig for å reversere den humanitære katastrofen. Maya Levin / AP / NTB

FN og nødhjelpsorganisasjoner har advart om matsituasjonen i Gaza i lang tid. FNs matsikkerhetsskala ( IPC ) la fredag formiddag fram en ny oppdatering om situasjonen.

I oppdateringen skriver de at Gaza by nå er rammet av hungersnød, mens regionene Deir al-Balah og Khan Younis ventes å være rammet ved slutten av september. Rafah-regionen er ikke blitt analysert, grunnet beviser for at området i stor grad er forlatt etter at det er lagt i ruiner av israelske angrep.

Sjelden erklæring

29. juli advarte IPC om at det verste mulige scenarioet for hungersnød utspiller seg på Gazastripen. Da varslet IPC at det kom til å bli «utbredt» død dersom det ikke tas grep umiddelbart.

En formell erklæring av hungersnød er sjelden og krever data som mangelen på tilgang til Gaza gjør det vanskelig å få tak i, het det den gangen.

Det palestinske helsedepartementet har meldt om 133 dødsfall knyttet til feilernæring eller sult i Gaza bare de første tre ukene i august i år, blant dem 25 mindreårige.

Hungersnød

IPC-skalaen har faste kriterier for å erklære hungersnød, noe som har skjedd tre ganger de siste 14 årene – i Somalia i 2011, i deler av Sør-Sudan i 2017, og deler av Sudan i 2024. Forhold som tilsvarer hungersnød eksisterer også andre steder, men ikke i stor nok utstrekning til at IPC og FN erklærer hungersnød.

For å nå nivå 5 – altså hungersnød-nivået – på IPC-skalaen, må det i praksis være fullstendig utilgjengelighet på mat for hele eller store deler av befolkningen. Dette må også dokumenteres grundig gjennom en kartlegging.

Her kommer også IPCs utfordring inn – for de har hatt svært vanskelig for å samle inn gode data og tall fra den krigsherjede Gazastripen.

Nesten ikke mat

Nivå 5 innebærer at 20 prosent av husholdningene i et område opplever ekstrem matmangel. Det innebærer også at 30 prosent av barna lider av akutt underernæring og at minst to voksne eller fire barn per 10.000 innbygger dør som følge av dette daglig. Nivå 4 – akutt underernæring – defineres som «krise», mens nivå 3 defineres som «nød».

Siden mars har Israel nesten ikke sluppet mat eller annen nødhjelp inn i Gaza, selv om de lettet noe på blokaden sin i juli. Det slippes fortsatt altfor lite mat inn og utdelingen foregår på altfor kaotisk vis til å unngå at sivile blir underernært, ifølge FN.

Barn er særlig utsatt. En lege på Rantisi-sykehuset i Gaza by forteller til Reuters at morsmelkerstatning koster opptil 58 dollar – nesten 600 kroner – kartongen.

Peker på Hamas

Israel har ikke benektet at det er matmangel i Gaza – men skylder på dårlig distribusjon av mat fra FNs organisasjoner, samt at de mener Hamas stjeler maten som deles ut.

Det siste har både FN og EU avvist, og israelske kilder har overfor The New York Times bekreftet at det ikke foreligger beviser for at det pågår noen systematisk plyndring av nødhjelp

Statsminister Benjamin Netanyahu nektet tidligere i august for at det finnes sult i Gaza og avviste også anklagene om at Israel har en politikk for utsulting av palestinerne.