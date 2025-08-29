Begravelsen for Tamima Nibras Juhar på Alfaset gravlund. Tamima Nibras Juhar (34) var alene på jobb da hun natt til søndag ble drept av en 18 år gammel mann som var beboer på botreningshjemmet på Kampen i Oslo. Lise Åserud / NTB

Familien avsluttet gravferdsseremonien med å takke for støtten fra alle de frammøtte og hele det norske samfunnet.

– Vi takker alle sammen for at dere møtte opp i regnværet for å hedre Tamima. Tusen, tusen, hjertelig takk. Kjærligheten vinner over hatet, sa familien.

Det regnet kraftig på Alfaset gravlund, der seremonien foregikk utendørs fredag formiddag. Flere hundre møtte opp for å minnes og hedre Juhar, som ble drept da hun var på jobb på et hybeltiltak tilknyttet barnevernet.

– Drapet på Tamima har ikke bare berørt det muslimske samfunnet, men hele det norske samfunnet. Begravelsen vil derfor være åpen for alle som ønsker å ta et siste farvel, sa talsperson Mohammed Abdullahi i Islamsk Råd til TV 2 før seremonien.

Følelsestunge taler

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) talte på vegne av regjeringen. Hun sa at Norge etter drapet har blitt kjent med en kvinne som brydde seg om alle mennesker, og som hadde et engasjement for å endre og hjelpe andre.

– Minnet om Tamina vil for alltid inspirere og motivere til å stå opp for andre og kjempe mot rasisme. På den måten fortsetter hun å gjøre Norge og verden til et bedre sted, sa Brenna.

Preses Olav Fykse Tveit deltok også i sorgen.

– Det er et svært sterkt uttrykk for nettopp det vi vil stå for som Den norske kirke i dette samfunnet. Og dette vil vi stå for sammen med mennesker av en annen tro eller ingen religiøs tro, sa Tveit.

Oslo-ordfører Anne Lindboe (H) sa til familien at hele Oslo bærer sorgen med dem.

– For Oslo var Tamima et symbol på alt det som gjør byen vår sterk. Hun var en del av mangfoldet som gir oss liv og farger. Hun sto i arbeid for fellesskapet. Hun var en av dem som bygget byen vår – med omsorg, innsats og varme, sa Lindboe.

– Må stå opp mot hatet

I dagene etterpå har mange møtt opp på Kampen i Oslo for å legge ned blomster, vise sin støtte til de berørte og motstand mot politisk motivert vold. En 18 år gammel mann er siktet for drapet, og politiet mener han hadde terrorhensikt. Han har selv forklart at drapet var politisk motivert.

Begravelsen ble arrangert av Islamsk Råd Norge i samarbeid med Oromisk Muslimsk Samfunn.

– Vi er helt avhengig av at alle arbeidstakere opplever det som trygt og godt på jobb. Og vi er også helt avhengig av at minoritetsbefolkningen vår føler seg trygge på jobb, sa Brenna til NTB etter seremonien.

En rekke regjeringsmedlemmer deltok, blant annet finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og Brenna, samt stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (Ap). Regjeringen ga en krans til begravelsen.

– Jeg deltar i begravelsen for å vise Tamima min respekt og vise medfølelse til hennes familie. De har opplevd det mest grusomme en familie kan oppleve. Alle skal være trygge i Norge uavhengig av hudfarge og bakgrunn. Vi må stå opp mot hatet, sa Stoltenberg før seremonien.

– Jeg fikk hilse på moren, uttrykte min kondolanse og respekt med omsorg til henne. Det er grusomt og forferdelig når unge mennesker blir drept. Det er noe ekstra grusomt når det er motivert fra rasistisk vold og hat, sa Stoltenberg til NTB i etterkant.

Rosetog i helgen

Seremonien besto av både taler og en muslimsk religiøs seremoni. Alt gikk for seg utendørs, mens det regnet kraftig. Begravelsen ble avsluttet med begravelsesbønn.

Søndag er det planlagt et rosetog for å hedre Juhar og stå sammen mot hat og rasisme.

Fra regjeringen møter blant annet Jens Stoltenberg og Tonje Brenna. Stian Lysberg Solum / NTB