Hundretusener evakuert fra tyfon i Vietnam

Kajiki, den femte tyfonen som rammer Vietnam hittil i år og den sterkeste hittil, feide inn fra Tonkinbukta, med vindkuler på 130 kilometer i timen og bølger på opp til nesten ti meter.

Hundretusener av innbyggere i fem kystprovinser fikk beskjed om å ta seg fram til skoler og samfunnshus som er omgjort til tilfluktssentre. Skoler og flyplasser er stengt, og fiskebåter har returnert til havn.

Ifølge statlige medier er det planer om å evakuere 600.000 mennesker i provinsene Thanh Hoa, Quang Tri, Hue og Da Nang, der over 150.000 husholdninger er i faresonen.

Oversvømt

Kystbyen Vinh ble allerede natt til mandag oversvømt av kraftig nedbør. Flesteparten av byens butikker og kafeer er stengt, og folk jobbet med å legge sandsekker foran dører og vinduer.

– Jeg har aldri før hørt om en så stor tyfon som denne på vei mot byen vår, sier 66 år gamle Le Manh Tung, som har søkt tilflukt på en sportsarena.

Folk venter innendørs på tyfonen Kajiki i en bygning i Nghe An i Vietnam. Duc Hung / VNExpress via AP / NTB

Tyfonen startet som en svak tropisk storm 22. august, men vokste til en kraftig tyfon på mindre enn to dager, på samme måte som tyfonen Yagi i fjor, som kostet 300 mennesker livet.

Kajiki har allerede forårsaket store materielle skader i Kina, med kraftig vind og nedbør over øya Hainan og deler av Guangdong-provinsen. Rundt 20.000 mennesker ble evakuert før stormen traff land i Kina, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Stormen ventes å svekke seg noe når den tar seg inn over fastlandet i Vietnam og videre inn i Laos og det nordlige Thailand.

– Klimakrisen kommer raskere

Forskere sier at klimaendringer er en medvirkende årsak til at det blir mer uberegnelige værmønstre, med flere og kraftigere stormer, særlig i tropiske strøk.

I fjor utga forskere en rapport der det ble advart om at varmere hav som følge av klimaendringene vil føre til at tyfoner oppstår nærmere land, vokser raskere i styrke og varer lenger.

– Det er skremmende å se at våre beregninger bare fra i fjor allerede virkeliggjøres, sier Benjamin Horton, som er professor ved City University i Hongkong.

Han sier at hastigheten som disse tyfonene vokser i, er et klart signal om at klimakrisen kommer fortere enn ventet, og at «vi ikke lenger spår om framtiden, men lever den».