Hun krever opprydding av innleie i helsesektoren

For 10 år siden stilte hun til valg for første gang, i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Siden har Marian Hussein (39) steget raskt i gradene.

Som første politiker i landets nasjonalforsamling med hijab, da hun møtte seks dager som vararepresentant for Petter Eide mellom 2017 og 2021.

Da hun i 2021 kom inn som fast møtende på Stortinget, som den første valgte med bakgrunn fra Afrika sør for Sahara.

I mars 2025 rykket hun opp som nestleder i SV, og nå er hun komitéleder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Klar beskjed til Ap

– Vi må fortsette storrengjøringen i arbeidslivet og fjerne unntaket for innleiebestemmelsene i helsesektoren, er beskjeden fra Hussein.

– Det er ikke slik at man ikke kan ha innleie i helsesektoren hvis man fjerner unntaket for innleiereglene. Dette er en sektor med høy organisasjonsgrad, hvor man har fratatt de organiserte medbestemmelse. Det offentlig brukte 19 milliarder kroner på innleie i fjor. Det tilsvarer mange faste stillinger med økt grunnbemanning som heller kunne vært løsningen, sier Marian Hussein til FriFagbevegelse.

Brenner for inkludering

Hun brenner for arbeidsinkludering og inkludering i stort. Og menneskerettigheter i stort.

Som kvinnelig politiker med etnisk minoritetsbakgrunn har imidlertid hennes politiske karriere ikke vært bare fryd og gammen. Hun har vært nødt til å tåle mye hets.

– Det er en utfordring at ytringsrommet er så begrenset for kvinner. Du ser det også tydelig i kommentarfeltet til vår partileder (Kirsti Bergstø). Er du i tillegg mørk i huden og har hijab blir det langt verre, sier Marian Hussein.

Hun mener det er blitt stuerent å komme med rasistiske bemerkninger i kommentarfeltet mot kvinner i hijab.

– Ingen tar til motmæle. Svært få har en ryggmargsrefleks til å beskytte verdigheten til kvinner som går med hijab. Jeg hører ofte historier som gjør at jeg begynner å gråte, sier Marian Hussein.

– I Norge ønsker man at kvinner skal være med i styre og stell. Men det er ingen beskyttelse rundt kvinnene som tar på seg slike verv. Det som kommer er i stor grad hat. Vi ofrer de på likestillingens alter, mener hun.

– Er det blitt mindre hets mot deg når du har steget i gradene?

– Egentlig er det tvert imot. Du er blitt mer synlig og har kommet i en maktposisjon. Jeg vet ikke om du også opplever det slik, skyter hennes rådgiver på Stortinget inn.

– Jo, det har faktisk blitt grovere, egentlig. Spesielt i valgkampen og mer tilspissede situasjoner.

Nytt arbeidsfelt

De fire siste årene har Marian Hussein vært helsepolitisk talsperson for SV på Stortinget. Nå har hun fått et nytt felt; arbeids- og sosialpolitikk. Og er altså ikke bare blitt talsperson, men også komitéleder.

Selv mener hun helsepolitikk og arbeidspolitikk henger godt sammen med noe som er felles for begge områder: Kampen om makten.

– Og trygge arbeidssituasjoner for arbeidsfolk. Det er blitt eksepsjonelt synlig i disse dager når det spørres om vi har god nok kompetanse nord for Sinsen-krysset når vi snakker om direktørlønninger og rettigheter, sier hun.

Hussein mener det vi opplever rundt dette er en pervers synlighet i makt: Makten mellom direktøradelen og arbeidstakerne.

– De ansatte i sykehusene våre må få reell medvirkning og medbestemmelse, er hennes klare beskjed.

Medbestemmelse

FriFagbevegelse har også fortalt historien om helsefagarbeider Linn Ertsås, som mistet jobben etter at hun sa fra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass.

– Slik kan vi ikke ha det. Vi snakker mye om trygghet i arbeidslivet i Norge. Og da tenker vi veldig ofte på ansatte med lav organisasjonsgrad i privat sektor. Men hvor ille det er i offentlig sektor, og hvor ille det offentlige er som arbeidsgiver, er det veldig få som egentlig forstår bortsett fra oss som har jobbet i offentlig sektor, sier Marian Hussein.

Selv har hun permisjon fra jobben som Nav-veileder i bydelen Alna i hovedstaden.

Trygghet på jobb

SV-toppen har flere hjertesaker: Å sørge for trygghet i arbeidslivet for folk.

– Når du varsler, og melder fra om avvik, må det få reelle konsekvenser. Når Tamina ble drept på jobb i barnevernet hadde hun varslet om at hun følte seg utrygg på jobb, men ble ikke tatt på alvor. Vi har fått et arbeidsliv som styres av en app. Der trenger vi også sikring. Vi ser at veldig mange arbeidsfolk som jobber 100 prosent, er avhengig av supplerende støtte fra Nav. Den rødgrønne siden har mye å rydde opp i, slår hun fast.

– Vi må sikre en trygghet for økonomien. Og trepartssamarbeidet må slutte å være en festtale. Da må arbeidsfolk få en reell medbestemmelse, mener hun som har vært medlem av LO «så lenge hun kan huske».

Økt pensjon

Den nye lederen av arbeidskomiteen på Stortinget har en klar beskjed til regjeringspartiet Ap:

– Velgerne har gitt et mandat. Det må bety bedre løsninger for en mer rettferdig fordeling, blant annet gjennom arbeidet med pensjon. Offentlig tjenestepensjon må dobles fra to til fire prosent, sier Marian Hussein til FriFagbevegelse.

Dermed støtter hun de fire forbundslederne i LO som kom med et tilsvarende krav overfor FriFagbevegelse mandag.

De fire forbundslederne krever at økt pensjon blir en sak i forhandlingene om statsbudsjettet for 2026, som regjeringen legger fram onsdag.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har tidligere sagt til FriFagbevegelse at minstekravet for OTP må heves fra to til fire prosent. Og at dette er en av de tre viktigste prioriteringene for Rødt denne perioden.

Også Marian Hussein mener dette er en politisk sak, ikke en tariffsak.