Hun er ferdig med Stortingets minste kabal
Når du skal legge kabal i Stortinget med bare tre representanter, er det ekstra viktig å prioritere riktig. Venstre-leder Guri Melby mener hun har klart det.
Venstre-leder Guri Melby var på gråten da valgresultatet ble klart valgnatta 8. september.
FOTO: Annika Byrde/NTB
– Vi har
brukt mye tankevirksomhet på dette her, og vi har diskutert svært grundig. Vi
har måttet stille oss spørsmålet: Hvordan får vi påvirket mest i de sakene som er aller, aller
viktigst for Venstre, sier Venstres leder Guri Melby til Dagsavisen.
Hun har nettopp gjort seg ferdig med partiets lille, men uhyre viktige kabal i Stortinget, som har blitt lagt med bare tre representanter.