Hun er ferdig med Stortingets minste kabal

Når du skal legge kabal i Stortinget med bare tre representanter, er det ekstra viktig å prioritere riktig. Venstre-leder Guri Melby mener hun har klart det.

Venstre-leder Guri Melby var gråtvalg da valgresultatet ble klart mandag kveld.
Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 3 min

– Vi har brukt mye tankevirksomhet på dette her, og vi har diskutert svært grundig. Vi har måttet stille oss spørsmålet: Hvordan får vi påvirket mest i de sakene som er aller, aller viktigst for Venstre, sier Venstres leder Guri Melby til Dagsavisen. 

Hun har nettopp gjort seg ferdig med partiets lille, men uhyre viktige kabal i Stortinget, som har blitt lagt med bare tre representanter. 

nyheter kabalen innenriks guri melby politikk venstre stortinget
