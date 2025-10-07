Venstre-leder Guri Melby var på gråten da valgresultatet ble klart valgnatta 8. september. FOTO: Annika Byrde/NTB

– Vi har brukt mye tankevirksomhet på dette her, og vi har diskutert svært grundig. Vi har måttet stille oss spørsmålet: Hvordan får vi påvirket mest i de sakene som er aller, aller viktigst for Venstre, sier Venstres leder Guri Melby til Dagsavisen.

Hun har nettopp gjort seg ferdig med partiets lille, men uhyre viktige kabal i Stortinget, som har blitt lagt med bare tre representanter.