Valgkomiteen i Høyre samles til møte over to dager i Oslo førstkommende helg.

– Dette er den første av flere planlagte fysiske samlinger for valgkomiteen utover høsten. Vi har fått inn et tusentalls gode og velskrevne innspill fra partiets medlemmer, som vil ta tid å gå gjennom. I tillegg har fylkesforeningene i Høyre en frist for å komme med sine formelle innspill til valgkomiteen, som først løper ut i neste uke, sier komitéleder Christian Ingebrigtsen i en pressemelding.

Solberg varslet etter valget at hun går av som partileder i Høyre ved landsmøtet i februar. Hun har vært Høyres leder siden 2004.

Skal snakke med kandidater

Prosessen skal bli lang og grundig når komiteen skal finne en ny partileder for første gang på 22 år, understreker Ingebrigtsen.

Komiteen skal blant annet snakke med aktuelle kandidater denne helgen.

– Vi skal snakke med noen, men ikke med alle potensielle kandidater som finnes, til å bekle partiets fremste tillitsverv. Vi rekker ikke alle på én helg, sier Ingebrigtsen.

– Forventer ingen avklaringer

I tillegg til vervet som partileder skal også en lang rekke verv i arbeidsutvalget og sentralstyret besettes.

– Formålet er i første omgang å få høre de potensielle kandidatenes egne tanker om veien videre for Høyre, både politisk og organisatorisk, og om hvilke egenskaper de selv mener er viktige i en ny Høyre-ledelse, sier Ingebrigtsen.

– Men vi forventer ingen avklaringer allerede denne helgen, verken fra komiteen eller fra de potensielle kandidatene selv, og komiteen har heller ikke bedt om det. Heller ikke om hvilke verv man eventuelt ønsker å bli vurdert for.

14,6 prosent oppslutning

Valgkomiteen skal sette sammen en helt ny partiledelse. Ine Eriksen Søreide, Henrik Asheim, Ola Svenneby og Peter Frølich har blitt nevnt som mulige kandidater.

Nåværende 2. nestleder Tina Bru har varslet at hun ikke ønsker gjenvalg.

Høyre fikk 14,6 prosent oppslutning ved høstens stortingsvalg, en nedgang på 5,7 prosentpoeng fra forrige valg.

