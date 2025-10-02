Høyres stortingskabal er klar

Det opplyser Høyre i en pressemelding. Asheim sier det var hans idé med ham og Astrup sammen i finanskomiteen, og at det vil være en fordel at de to tidligere har vært ledere av denne komiteen på Stortinget.

At Asheim går inn som medlem og Astrup som leder, skal ifølge Asheim ikke leses som del av ledervalget i partiet.

– Man kan virkelig ikke det, sier Asheim til DN.

Høyres nestleder Henrik Asheim skal inn som medlem i finanskomiteen på Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB

Han er så langt alene om å si seg villig til å overta oppgaven som partileder etter Erna Solberg. Solberg forblir parlamentarisk leder fram til en ny partiledelse er klar. Høyre skal ha landsmøte i februar neste år.

Vil gi Støre flere grå hår

I kommunal- og forvaltningskomiteen vil Høyre ha Mudassar Kapur som fraksjonsleder, mens Tage Pettersen blir medlem og innvandringspolitisk talsperson. Pettersen sier til Nettavisen at han ser fram til jobben, og til å få med seg KrF, Frp og Senterpartiet i flere saker. Sammen med Høyre vil de fire ha flertall på Stortinget.

– De fire partiene har vært klare på at det må tas grep, det er åpenbart en konstellasjon som er mulig å få til løsninger med.

– Vi er allerede i dialog på tvers av partiene, og jeg har fått flere telefoner fra Senterpartiet allerede. Jeg tror Jonas får mange flere grå hår de neste årene, sier Pettersen med henvisning til statsminister Jonas Gahr Støre.

To komitéledere

Høyre skal ha to komitéledere i det nye stortinget: Ine Eriksen Søreide i utenriks- og forsvarskomiteen, med Peter Frølich som forsvarspolitisk talsperson.

Mathilde Tybring-Gjedde blir leder i utdannings- og forskningskomiteen og sier det viktigste må prioriteres først.

Mathilde Tybring-Gjedde blir leder i utdannings- og forskningskomiteen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Alle elever må lære å lese og regne godt. Fraværet og bråk må ned, og vi trenger nok kvalifiserte og faglig sterke lærere som har tid og støtte til å gjøre jobben sin, sier hun.

Høyre har 24 stortingsrepresentanter den kommende perioden.

– Vi skal være et tydelig og konstruktivt opposisjonsparti. Selv om valget ikke gikk vår vei, skal vi jobbe for at velgerne som har stemt Høyre, skal få gjennomslag for så mye Høyre-politikk som mulig, sier partileder Solberg.