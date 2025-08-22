Når var din politiske oppvåkning?

– Jeg er vokst opp med foreldre som var politisk aktive i Iran, så politikk og tanker om hvordan samfunnet skal organiseres har vært en del av livet mitt fra tidlig alder. Men jeg ble aktiv i politikken for rundt 12–13 år siden, og det har vært Høyre hele veien.

– Hovedgrunnen var troen på muligheter for alle, ikke bare som et slagord, men som faktisk politikk som legger til rette for mulighetslikhet. Som tidligere offiser appellerte også Høyres standpunkt i forsvars- og sikkerhetspolitikken.