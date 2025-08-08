Høyre vil la kommunene avgjøre søndagsåpning av butikkene

Tage Pettersen og Høyre vil at butikkene på Karl Johan skal holde søndagsåpent, men frykter at Statsforvalteren sier nei. Ap vil beholde «annerledesdagen». 

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

Derfor ønsker Høyre en lovendring slik at kommunene skal få avgjøre sakskomplekset. I dag er det Statsforvalteren som avgjør hva som er et såkalt «typisk turiststed». 

I utgangspunktet skal butikker i Norge holde stengt på søndager, men det finnes unntak. Oslo sentrum er foreløpig ikke blant dem.

