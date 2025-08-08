Høyre vil la kommunene avgjøre søndagsåpning av butikkene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Derfor ønsker Høyre en lovendring slik at kommunene skal få avgjøre sakskomplekset. I dag er det Statsforvalteren som avgjør hva som er et såkalt «typisk turiststed».

I utgangspunktet skal butikker i Norge holde stengt på søndager, men det finnes unntak. Oslo sentrum er foreløpig ikke blant dem.