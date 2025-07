Høyre vil ha lengre skoledag for de yngste elevene

Høyre-leder Erna Solberg vil blant annet innføre skjermfri skolelunsj og gi SMS-varsling når barn ikke møter på skolen – i tillegg til lengre skoledag for de yngste elevene. Her avbildet på en pressekonferanse forrige uke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Høyre lanserer et læringsløfte med tiltak for å bedre resultatene i skolen. De vil blant annet gjøre én SFO-time til skoletid hver dag for de yngste elevene.

I tillegg vil de innføre skjermfri lunsj og gi SMS-varsling når barn ikke møter opp. Målet er å redusere bråk og uro.

– Høyre vil ha et krafttak for mer læring, bedre resultater i skolen og mindre bråk, uro og fravær. De yngste barna skal få mer tid med lærerne og bedre hjelp tidlig, flere yrkesgrupper skal inn for å avlaste lærerne, og bråkmakere som ødelegger for andre elever, skal møte tøffere konsekvenser, sier Høyre-leder Erna Solberg.

De nye løftene ble presentert på en pressekonferanse tirsdag. Høyre presenterer disse tiltakene som den tredje store nyheten fra partiet før sommeren, etter tidligere lanseringer av et skatteløfte og en plan for å styrke politiet.

Annonse

Nytt læringsløfte

Læringsløftet innebærer at ingen elever skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Høyre vil ha mer praktisk undervisning, bedre tilpasset opplæring gjennom nivådeling og ekstra hjelp til elever som strever.

Av de rundt 60.000 håpefulle seksåringene som møter til første skoledag, så vil over 15.000 av dem gå ut av skolen ti år senere uten å kunne lese skikkelig, ifølge Solberg.

– Det er alvorlig at skolen ikke lykkes med å levere på ett av sine aller viktigste oppdrag. Disse elevene svikter vi ikke bare én gang, men hver eneste dag i ti år, sier hun.

Annonse

Lengre skoledag for de minste

Et av de viktigste tiltakene ifølge Høyre er å veksle en time SFO inn i en time skole hver dag på småtrinnet. Dette skal gi ekstra tid med en kvalifisert lærer og bedre muligheter for å gjøre skolen mer praktisk.

På 1. trinn går 95 prosent av barna allerede på SFO, og derfor vil Høyre starte med 1. trinn og trappe gradvis opp.

– Mindre oppbevaring, mer læring, sier nestleder Tina Bru.

Annonse

Høyre vil også ansette flere yrkesgrupper i skolen for å avlaste lærerne, sikre at lesing, skriving og regning prioriteres i alle fag, og garantere ekstra hjelp til elever som strever.

Vil koste to milliarder

Solberg anslår at tiltakene totalt, inkludert blant annet innføring av en ekstra undervisningstime og ansettelse av andre yrkesgrupper som miljøarbeidere og sosiallærere for å avlaste lærerne, kommer til å koste rundt 2 milliarder kroner.

Hun vil se på hvordan de skal innføre den ekstra undervisningstimen i praksis for å sørge for at arbeidsbelastningen ikke blir høyere.

Annonse

– Vi må forhandle og snakke med lærerne. Vi kan enten ha flere lærere for å løse dette, eller så kan vi gjøre noe med selve arbeidstiden og ta ned internbyråkratiet på skolene på andre områder, sier hun til NTB.

Vil ta bråkmakere

For å sikre mer ro og orden i skolen foreslår partiet å fjerne hindre i taushetsplikten slik at politi, barnevern og myndigheter kan dele relevant informasjon om elever.

De vil også gi alle som jobber i skolen særskilt vern mot vold og trusler, senke terskelen for å sende elever ut av skolen og inn på alternative opplæringsarenaer – og innføre SMS-varsling når barn ikke møter på skolen.

Annonse

– Bråkmakerne kan ikke få være sjefer i klasserommet. Det ødelegger for alle de andre. Foreldre må ta seg av oppdragelsen, læreren må få være sjef i klasserommet, og vi må gjøre skolen i stand til å håndtere elever med utfordringer, sier Bru.

Høyre understreker også at de vil fortsette å være garantisten for kartleggingsprøver, nasjonale prøver, lekser og karakterer.

Borgerlig kritikk

Både SV og Rødt er kritiske til skolepolitikken Høyre la fram tirsdag og peker blant annet på at skoleløpet allerede har blitt to år lengre siden skolereformen i 1996. Men også samtlige partier som har vært Høyres samarbeidspartnere i regjering i nyere tid, er kritiske.

Annonse

KrFs Ida Lindtveit Røse mener tvert imot at skoledagen bør forkortes og at milliardene som spares, brukes på å øke læreres lønn og forkorte undervisningstiden til kontaktlærere.

– Det er helt oppsiktsvekkende kunnskapsløst at Høyre ønsker lengre skoledager for de minste barna. Det er stikk i strid med OECD sine anbefalinger, lange skoledager gir ikke mer læring, sier hun i en kommentar.

Frp vil konsentrere seg om innholdet og tilpasning til hver enkelt elev, ikke flere timer, mens Venstre mener Høyres skolepolitikk vil føre til mer utenforskap.

– Hvis Høyre vil ta elever med utfordringer ut av den norske fellesskolen, så er det et steg mot 50-tallets skolepolitikk. Vi risikerer mer utenforskap og større problemer på sikt. En bjørnetjeneste for elevene, sier Venstres nestleder Sveinung Rotevatn.