Høyre vil doble barnehageprisen. Frp vil ikke røre den

Det er flere uenigheter mellom Høyre og Frp, som kjemper om å bli største parti på borgerlig side.

Blant annet er de dypt uenige om barnehageprisen.

Høyre vil mer enn doble barnehageprisen. Frp vil ikke øke den - selv etter den nye prisen fra 1. august.

Mer enn halvert

1. august reduseres nemlig barnehageprisen med 800 kroner per måned – fra 2000 til 1200 kroner for alle, med unntak av Nord-Troms og Finnmark der barnehageplass fortsatt er gratis.

I tillegg får familier med lav inntekt både redusert betaling og gratis kjernetid.

Da Jonas Gahr Støre overtok som statsminister i 2021, var maksimalprisen for barnehageplass 3315 kroner – et nivå arvet etter Erna Solberg.

I august 2022 ble prisen satt ned til 3050 kroner.

De siste to årene har maksprisen blitt ytterligere redusert – fra 3000 til 1200 kroner.

Frp og Høyre uenige

Hva skjer ved et eventuell regjeringsskifte etter høstens valg? Det er fortsatt uklart.

Fremskrittspartiet har på sin side ingen planer om å øke barnehageprisen.

– Vi har ikke foreslått å reversere regjeringens prisreduksjoner, og vil ikke føre en politikk som øker kostnadene for norske familier, sier nestleder og finanspolitisk talsperson hos Frp, Hans Andreas Limi.

Hans Andreas Limi og Frp vil ikke øke barnehageprisen. FOTO: Leif Martin Kirknes

– Tvert imot ønsker vi å gjøre det billigere å bo og leve i Norge, understreker han.

Fra Høyre kommer et annet signal. Nestleder Tina Bru sier at partiet vil tilbake til maksprisen på 3000 kroner per måned.

– Samtidig vil vi utvide grensene for gratis kjernetid, øke barnetrygden og kutte skattene for alle, sier hun.

Skatter og avgifter

Både Frp og Høyre ønsker lavere skatt og avgifter, men er uenige om virkemidlene.

Hans Andreas Limi og Frp mener halvert matmoms vil styrke økonomien til barnefamilier, mens Høyre er skeptiske og mener effekten på matvareprisene vil være begrenset.

Ifølge Frp vil en familie med to voksne og to barn sitte igjen med 40.000 kroner mer i året med deres politikk.

Høyre-nestleder Tina Bru presenterer på sin side et alternativt regnestykke for samme familie som vil gi 30.000 kroner mer å rutte med for en familie med en samlet inntekt på 750.000 kroner.

Med en samlet inntekt på en million kroner vil dette beløpet nesten halveres.

– Uansett hvordan du vrir og vender på det, vil familier sitte igjen med mer av sine egne penger dersom Høyre vinner valget, sier hun.

– De som virkelig sliter har allerede gratis barnehage, og får ingenting igjen for at vi senker maksprisen for alle. Øker vi barnetrygden med 1000 kroner, vil alle med små barn dra nytte av det.

Slakter regnestykkene

SV-leder Kirsti Bergstø har kritisert regnestykkene til både Frp og Høyre, og mener de mangler troverdighet i sin omtale av de økonomisk svakest stilte.

– Det er ikke troverdig at Høyre skal greie å senke skattene med så mange milliarder, uten at de må kutte andre steder. Tina Bru må vise hele regnestykket, hvordan de store skattelettene skal finansieres, før det er troverdig. Høyre tar fra de som har minst og gir til dem som har mest, sier Bergstø til VG.

– Svaret etter åtte år med henne som statsminister fra 2013 til 2021 var over 26 000 flere fattige barn og en enorm økning i ulikhet, legger SV-lederen til.