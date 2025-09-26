Høyre vil diskutere skatt, men droppe kommisjon

Nestleder Henrik Asheim sier Høyre vil takke ja til regjeringens skatteinvitasjon når den kommer, men er usikker på om det er nødvendig å nedsette en kommisjon. Heiko Junge / NTB

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) ønsker å justere skattepolitikken og vil ha partiene på Stortinget med på et forlik. For å øke sjansen for å lykkes, mener han det vil være best å sette ned en skattekommisjon for å berede grunnen.

Han står fast på at dette er et godt virkemiddel for å oppnå målet.

– Erfaringen er at en kommisjon gjør det lettere å få til vanskelige politiske forlik over partigrensene, sier Stoltenberg til NRKs Politisk kvarter.

– Bruker fryktelig mye tid

En kommisjon kan gjerne besettes av folk som har bakgrunn fra politikken, men som ikke er aktive i dag, samt folk fra fagmiljøer, har han antydet. Men han sier han vil være åpen på hvordan det skal gjøres.

– Det er blant de tingene vi nå har tenkt å snakke med partiene om, sier Stoltenberg.

Kommisjonen kan ikke bli et representantskap der partiene selv oppnevner hvem som skal sitte, mener han. Men han understreker at hvordan utvalget skal settes sammen og hvordan mandatet skal lyde, må være forankret hos partiene.

Stoltenberg har gjort det klart at han er åpen for å se på alle skatter, inkludert eierbeskatningen. Mens Ap har gjentatt sitt løfte om at det samlede skatte- og avgiftstrykket ikke skal opp , har Høyre og Frp påpekt at det også må være rom for at skattetrykket går ned .

Høyres nestleder Henrik Asheim vil gjerne med å diskutere skatteforlik, men er skeptisk til om kommisjon vil være nødvendig.

– Hvis vi skal begynne å sette ned en kommisjon som skal jobbe et år – det skal være folk som ikke er aktive i politikken, men som sitter utenfor – så bruker vi opp fryktelig mye tid, sier Asheim til NRK.

Frp også skeptiske til kommisjon

Fremskrittspartiet signalisert at en kommisjon er bortkastet tid. Arbeidet vil fort ta halvannet år, og deretter skal utredningen deres sendes på høring før regjeringen etter hvert kan legge fram noe Stortinget kan behandle. Dermed har det fort gått to år, sa nestleder Hans Andreas Limi tidligere denne uken til Fri Fagbevegelse.

Kunnskapsgrunnlaget er allerede til stede, mener Høyre og Frp, som viser til at partiene like gjerne kan bruke funnene som Skatteutvalget, ledet av Ragnar Torvik, la fram i 2022. Asheim peker på at man også kan bruke embetsverket til å dra opp problemstillinger, samt å ha kontakt både med næringslivet og økonomiske fagmiljøer.

Ap + Høyre – og veldig gjerne Frp

En raus og åpen holdning er viktig for å komme videre etter at skatt var et så splittende tema i valgkampen, mener Stoltenberg. Et spørsmål er hvor mange partier som må være om bord:

– Jeg sier ikke at alle partier må være med, sier finansministeren, men framhever at gode forlik historisk har basert seg på enighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre.

– Det har vært fint å få med Fremskrittspartiet, så vi hadde en bredde i det forliket, sier han.

Rødt: Bekymringsfull bromance

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen beskriver samtalen mellom Asheim og Stoltenberg som «en bekymringsfull bromance». Hun frykter at borgerlig side får lov til å sette premisser for forliket.

– De som tapte valget, skal få lov til å være med og styre politikken, mens de flertallspartiene som regjeringa har tenkt å lene seg på, blant andre Rødt, som har gjort sitt beste valg noensinne, ikke er så viktige i den ligningen, sier hun.