Høyre utsatt for cyberangrep – prorussisk gruppe mistenkes

Høyre nettsider er blitt utsatt for et cyberangrep, hvor en prorussisk gruppe mistenkes for å stå bak. Ikke uventet, sier Høyre-leder Erna Solberg. Ole Berg-Rusten / NTB

Høyre kontaktet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) da de ble oppmerksomme på hackerangrepet, opplyser NSM i en uttalelse til NTB.

– NSM ble orientert om de tekniske tiltakene som ble iverksatt av Høyres driftsleverandør for å ta ned angrepet. Disse tiltakene har hatt effekt, heter det.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte om saken.

Prorussisk gruppe mistenkes

NSM har ikke konkludert med hvem som står bak, men sier at mye tyder på at det kommer fra den prorussiske aktivistgruppa NoName057 (16),

– Tjenestenektangrep – også kalt DDoS-angrep – er lite teknisk avanserte angrep. Denne type angrep handler gjerne om oppmerksomhet snarere enn å påføre skade, skriver NSM videre.

– Ikke uventet

Høyre-leder Erna Solberg sier det ikke er uventet med et slikt cyberangrep i valgkampen.

– Russerne står bak veldig mange forsøk på å skape uro og usikkerhet (...) Det er helt sikkert bevisst at det kommer siste uken i valgkampen, sier hun til VG.

– Også vårt demokrati blir utsatt for angrep og vi har god dokumentasjon på at det har blir gjort under mange europeiske valg tidligere.

– Svært alvorlig

Ine Eriksen Søreide, partiets utenrikspolitiske talsperson, sier angrepet er svært alvorlig.

– Jeg har i lengre tid vært opptatt av å understreke at vi ikke må tro at Norge er immune mot dette, og at det er viktig at vi får opp bevisstheten om ulike former for påvirkningsaktivitet i forbindelse med stortingsvalget, sier hun.

– Formålet med slike hendelser kan være å provosere, å skape politisk splittelse og uro, å teste hvordan norske myndigheter reagerer eller å påvirke politiske prosesser.

PST koblet inn

PST er varslet om angrepet, skriver Nettavisen.

– PST er rutinemessig orientert gjennom samarbeid i felles cyberkoordineringssenter. Utover det har vi ingen kommentar, opplyser seniorrådgiver Eirik Veum i PST til Nettavisen.

I sommer gjennomførte Europol og Eurojust en internasjonal aksjon mot nettopp hackergruppen NoName057 (16). Politimyndigheter i Frankrike, Finland, Italia, Litauen, Nederland, Polen, Spania, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Tyskland og USA gjennomførte en koordinert aksjon mot mistenkte og infrastruktur som tilhører gruppen, skrev Europol i en pressemelding i juli. Også flere andre land bidro med å støtte aksjonen.