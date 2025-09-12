Høyre-toppene samles – venter redegjørelse fra Solberg

Henrik Asheim før Høyres sentralstyremøte der temaet for møtet er status og oppsummering etter stortingsvalget. Han har uttalt at han stiller seg til disposisjon for å bli den neste partilederen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Partilederen har ennå ikke gitt en dato for når hun vil gå av som Høyres partileder, men hun har gjort det klart at hun ikke kommer til å være Høyres statsministerkandidat i 2029.

Erna Solberg skal snakke til Høyres sentralstyre i dag. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Nestleder Henrik Asheim har uttalt at han stiller seg til disposisjon for å bli den neste partilederen. Han sa ingenting om når Erna Solberg bør gå av da han ankom sentralstyremøtet.

– Nå skal vi først evaluere valget, og så skal vi diskutere videre.

Pressen sendt vekk

Internt i Høyre har det begynt å murre om at Solberg bør fratre relativt raskt. 21 av 36 Høyre-ordførere sier til TV 2 at partiet bør ha valgt ny leder innen sju måneder.

– Nå skal vi ta det møtet i sentralstyret, så vil dere få all mulig informasjon etterpå, sa Høyres parlamentariske nestleder Trond Helleland til NTB på vei inn til møtet fredag.

Han forteller at sentralstyret er spent på å høre hva Solberg kommer til å si.

Det er et stort pressekorps som har samlet seg på hotellet på Gardermoen der Høyres sentralstyre har evaluering av krisevalget. Svært få av partitoppene ønsket å si noe før møtet.

Pressen er bedt om å holde seg et stykke unna rommet hvor møtet foregår, slik at det kan foregå i ro og mak.

Bekrefter landsmøte neste år

Helleland bekreftet samtidig at det blir et landsmøte til våren, ikke i 2027 som opprinnelig planlagt. Når på våren det skjer, er imidlertid ikke bestemt.

Verken Tina Bru, som har varslet sin avgang som nestleder, eller stortingsrepresentant Peter Frølich ønsket si noe til pressen før møtet.

Høyre fikk kun 14,7 prosent av stemmene, noe som ga dem 24 stortingsrepresentanter i det som var deres tredje dårligste stortingsvalg noensinne.