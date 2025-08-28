Høyres nestleder Henrik Asheim mener noe må gjøres for å få flere inn i arbeidslivet. FOTO: Javad Parsa/NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Høyres arbeidspolitiske talsperson Henrik Asheim sa nylig til Dagsavisen at om borgerlig side vinner valget, ville han og Høyre «så raskt som mulig» se på arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft.

Dette vakte sterke negative reaksjoner blant de store arbeidstaker-organisasjonene, som i 2015 gikk til generalstreik sist en borgerlig regjering ville gjøre det samme.