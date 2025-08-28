Høyre står på sitt: Vil fortsatt endre arbeidsmiljøloven
LO og de store organisasjonene truer med bråk, men Høyre står fast på at en eventuell borgerlig regjering vil se på innleie og midlertidige stillinger.
Høyres nestleder Henrik Asheim mener noe må gjøres for å få flere inn i arbeidslivet.
FOTO: Javad Parsa/NTB
Høyres arbeidspolitiske talsperson Henrik Asheim sa nylig til Dagsavisen at om borgerlig side vinner valget, ville han og Høyre «så raskt som mulig» se på arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft.
Dette vakte sterke negative reaksjoner blant de store arbeidstaker-organisasjonene, som i 2015 gikk til generalstreik sist en borgerlig regjering ville gjøre det samme.