Høyre snur – vil beholde norgespris på strøm

Når kulda setter inn, går strømprisen gjerne opp. Høyre sier nå at de ikke vil reversere norgespris på strøm.

– Vi kommer ikke til å reversere norgespris-ordningen på dagen, slo Westgaard-Halle fast i en energidebatt under Arendalsuka onsdag.

I juni stemte et flertall på Stortinget, bestående av Ap, Sp, SV og Rødt, for å innføre norgespris – et tilbud om fastpris på strøm på 40 øre per kilowattime pluss moms – i oktober. Sier man ja, binder man seg til denne prisen fram til utgangen av 2026, uansett hva den markedsstyrte spotprisen blir.

Høyre har tidligere vært kritisk til norgespris. Så sent som i slutten av juli uttalte Høyre-leder Erna Solberg at de har et alternativ de mener er bedre.

Nå lover partiet altså å ikke skrote ordningen om de igjen skulle få regjeringsmakt.

– Vi er ikke så veldig glad i reverseringer og mener det er viktig å sikre forutsigbarhet, sier Westgaard-Halle til NTB.

Høyre har vært imot norgespris på strøm, men vil likevel ikke skrote ordningen om de borgerlige vinner høstens valg, sier partiets stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Egen modell

Men hun åpner samtidig for å justere ordningen.

– Vi har jo vår egen modell, så vi har en plan for hvordan vi vil gjøre det. Vi vil gjøre det mer lønnsomt med fornybar energi og sikre at vi får energieffektivisering. Men det viktigste for oss er at vi sørger for at prisene blir levelige for nordmenn, sier Westgaard-Halle.

SVs Lars Haltbrekken er glad for de nye tonene fra Høyre.

– Det er bra Høyre har tatt til fornuft. De hadde selv et totalt uforståelig forslag, sier han til NTB.

Om det lønner seg å takke ja til norgespris eller ei, avhenger av hvor i landet man bor. Sør for Dovre er strømmen mye dyrere enn nord i landet.

Halvparten er usikre

Samtidig har en av to ennå ikke bestemt seg for om de skal velge norgespris i stedet for den eksisterende strømstøtten, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Fornybar Norge.

Selv på Sørlandet, som har hatt den dyreste strømmen i lang tid, og i Nord-Norge, som har hatt nesten gratis strøm, er 44 prosent usikre på hva de skal velge.

Det er stort behov for mer informasjon og veiledning til strømkundene, mener nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

– Dette er en beslutning som kan ha stor betydning for folks privatøkonomi, særlig i Sør-Norge. Her snakker vi om en mulig sparegevinst på flere tusen kroner årlig, basert på prisene vi har sett det siste året og hva markedet venter fremover, sier han.