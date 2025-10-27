Ine Eriksen Søreide er foreløpig taus om hvordan hun stiller seg til ledervervet i Høyre. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere tror Søreide har stilt krav til valgkomiteen i Høyre, som for tiden jobber med å legge ny partilederkabal, skriver VG.

Søreide regnes av flere som favoritt til å overta vervet, men før helgen sa hun at hun ikke ennå har tatt stilling til om hun ønsker å overta etter Erna Solberg som går av i februar.

– Det å være partileder krever 100 prosent motivasjon. Det er veldig mange som synes Ine er drivende dyktig og det opplagte valget. Det blir lagt merke til at hun nøler, det kan jeg si, sier Birgitte Gulla Løken, Høyres ordfører i Larvik, til VG.

Hun sier partiet er litt i vakuum inntil det kommer en avklaring. Leder i Stavanger Høyre, John Peter Hernes, ber også Søreide komme på banen. Han sier en avklaring bør komme raskt.

– Det må være snakk om dager. Dette har pågått lenge og det svekker prosessen å ha en favoritt som ikke vet hva de vil. Det å ha en kandidat som er favoritt, men som folk lurer på om egentlig vil, samtidig som andre kommer på banen og sier de vil, det blir en diskusjon med en joker.

Høyres valgkomité har i helgen hatt møter med flere kandidater til ny partiledelse. Nikolai Astrup har sagt at han ønsker å bli leder, men ikke nestleder. Sandra Bruflot har sagt at hun ønsker å bli nestleder.

Søreide ønsker ikke å kommentere saken nå, skriver kommunikasjonssjef Cato Husabø Fossen til VG.