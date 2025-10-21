Høyre om Aps snuoperasjon: – Økonomisk kaos

– Arbeiderpartiet lovet trygg styring. Det Norge har fått, er en regjering med et økonomisk kaos som utspiller seg for åpen scene, sier Astrup.

– ⁠I flere dager har de snakket om behovet for å prioritere. Nå er det ikke så viktig likevel. Tuva Moflag sier ingenting om hvem som skal betale for dette. Er det økte skatter, flere oljemilliarder eller skal de avlyse andre løfter? spør han.

Moflag møtte tirsdag pressen i Stortingets vandrehall og orienterte om at de omstridte kuttene i gjeldssletteordningen for studiegjeld og gratis ferge i distriktene droppes. Det skjedde etter et møte i partiets stortingsgruppe samme ettermiddag.

– ⁠Noen må betale for snuoperasjonen. Folket skal ikke måtte betale for Støres kaos, sier Astrup.