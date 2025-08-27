Høyre og Venstre freder norgespris på strøm ut 2026

Norgespris på strøm ser ut til å bestå ut neste år uavhengig av hvem som vinner valget i høst. Fredrik Varfjell / NTB

Overfor Nationen slår Høyres energipolitiske talsperson Bård Ludvig Thorheim fast at de ikke kommer til å få på plass en alternativ ordning før bindingsperioden på norgespris går ut i slutten av 2026.

– Vår egen løsning må utredes grundig først, noe som erfaringsvis tar lang tid, og det krever en ny stortingsbehandling, sier han.

Høyres Bård Ludvig Thorheim sier partiet ikke kommer til å fjerne ordningen før tidligst i 2027. Foto: Terje Pedersen / NTB

Heller ikke Venstre ønsker å skrote ordningen før bindingstiden er over.

– Jeg ser ikke for meg at en ny borgerlig regjering avvikler norgespris-ordningen innenfor den første bindingsperioden, og strømkunder som inngår avtale om norgespris, kan føle seg trygge på at den vil gjelde i hele perioden den er inngått for, sier nestleder Sveinung Rotevatn (V).

Annonse

På sikt tror begge partier at andre løsninger er bedre for forbrukere og næringsliv.

Frp har sagt at de ikke har planer om å fjerne norgespris før en annen løsning er på plass, men svarer ikke direkte på om det er aktuelt å bytte ut ordningen før bindingsperioden har gått ut.

KrF har ikke besvart Nationens henvendelser om norgespris.