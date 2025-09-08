Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Dette resultatet er vårt ansvar. Men vi kom også i en skvis mellom Ap og Frp, og greide aldri å komme oss ut av den, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun talte til en skuffet Høyre-valgvake like etter klokken 23.00. Hun mener det er sammensatte årsaker til valgresultatet på 14, 5 prosent - det dårligste siden 2005 - men trakk fram dette poenget.

Det samme gjør Peter Frølich, som sitter i Høyres arbeidsutvalg.

– Dette har vært en vanskelig valgkamp hvor vi både har blitt presset av et sterkt Frp og et Ap som fant formen, sier han til Dagsavisen.

Annonse

– Du trenger heller ikke være rakettforsker for å peke på at rødgrønn side har hatt en fordel: De har kunnet samle seg om en statsminister. På høyresiden har man ikke klart det i tilstrekkelig grad, og det har selvfølgelig vært et forstyrrende element, sier Frølich som ikke ønsker å rette kritikk mot Frp denne valgnatta.

– Men dette er et spørsmål det burde vært enkelt å avklare, sier han.

– Vanskelig posisjon

Også Høyre-nestleder Tina Bru er inne på det samme.

Annonse

– Det er ingen tvil om at vi har stått i en skvis gjennom hele denne valgkampen, mellom Ap og Frp. Det har vært en vanskelig posisjon for oss, og det merket vi at velgerne var opptatt av. Det at vi har hatt to statsministerkandidater på borgerlig side, har nok spilt inn slik at det ble vanskeligere for velgerne å bestemme seg, sier Bru til Dagsavisen.



På forhånd håpet en nervøs nestleder Henrik Asheim på et mye bedre resultat enn 14,5. Sist Høyre gjorde det så dårlig, var i 2005, da den ferske partilederen Erna Solberg fikk 14, 4 prosent i sin første stortingsvalgkamp.

– Vi håper jo på bedre tall enn som så, sa Asheim, men måtte bare se i øynene at årets resultat blir nesten like dårlig.



mellom

Annonse

Høyres valgvake på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Holbergs plass var passende nok innhyllet i mystisk, nesten skjebnesvanger, blå belysning, der folk sirklet rundt bord dekorert med poser med Erna-potetgull. Det virket som folk på forhånd fryktet det verste, og skuffelsen bredte seg tydelig i salen da det foreløpige resultatet kom opp på skjermen kl 21.00, basert på de foreløpig opptalte forhåndsstemmene.

Det ble bare 14, 3 prosent. Etter hvert økte det til 14,5.

Verst var nok skuffelsen over å se det klare rødgrønne flertallet på skjermen.

I tillegg kommer spenningen rundt hvem av Høyre-kandidatene som får stortingsplass.

Annonse

– Vi har mange profiler som er kampplasser, så vi er jo opptatt av å få en størst mulig gruppe, og få inn flest mulig av også de nye talentene vi har. Det kommer vi virkelig til å følge med på utover kvelden, sa Asheim.



Etter hvert har det blitt klart at verken Unge Høyre-leder Ola Svenneby, Sandra Bruflot eller Heidi Nordby Lunde får plass på Stortinget, mens Peter Frølich ser ut til å beholde sitt mandat i Hordaland.

Mye på spill

Det er en underdrivelse å si at mye sto på spill for Høyre denne valgkvelden. Det sto om regjeringsmakt, om Høyres videre liv som stort, sentralt styringsparti på borgerlig side, og ikke minst: Det sto om størrelsen på stortingsgruppa og mange viktige stortingsmandater.

Annonse

Kanskje kan dette valgresultatet også bli den siste spikeren i kista for Erna Solbergs langvarige lederskap i Høyre, men ingen sentrale Høyre-topper mener at det er riktig å starte en lederdiskusjon nå.

Et mareritt

«Årets valgkamp har vært et mareritt for Høyre-leder Erna Solberg. Hun har strevd iherdig, men ikke fått det til», skriver Dagsavisens kommentatorer i sin analyse av stortingsvalgkampen 2025. Mens Solbergs debatt-terningkast har vært høye, har Høyres oppslutning vært lav. Partiet begynte for alvor å synke på målingene denne våren, mens deres borgerlig rival Frp har vokst. Et stadig voksende Ap utpekte da også Frp som hovedmotstander, og Høyre kom i skvis mellom de to.

Høyre fikk riktignok en liten opptur i mars, like før partiets landsmøte. Da klokket partiet inn på 19, 5 prosent på Opinions måling for Dagsavisen. Partiet lå rett bak Frp, som hadde sunket til 19,7. Men Solberg var ikke fornøyd med det.

Annonse

– Vi har et mål om å bli størst igjen, og selvfølgelig størst på borgerlig side, slo Solberg fast overfor Dagsavisen etter sin tale på landsmøtets første dag.

Men resten av våren og sommeren har Høyre vaket rundt 14 og 15 prosent på nærmest alle typer målinger. Et par av dem har vist 13 prosent, som er det verste resultatet siden stortingsvalget i 2009.

Fortsatt stjerna

Alarmen i Høyres Hus gikk for alvor like før sommerferien, og partiet fremskyndet i all hast tre pressekonferanser ment for innspurten i valgkampen, om skatt, kriminalitet og skole. Høyres valgkampstrateger og partiapparat har satset alt på at Erna fortsatt er stjerna, også i denne stortingsvalgkampen 2025. Hun har kjørt land og strand rundt i den Erna-dekorerte valgkampbussen i mange uker, og stilt opp på det meste - inkludert å hoppe 5,5 meter ned i havet fra en fregatt i Horten. (Riktignok til inntekt for kreftsaken).

Annonse

– Vi mener jo veldig tydelig at hun fortsatt er et veldig sterkt kort for oss, men ikke minst et veldig sterkt kort for borgerlig side som helhet, sa Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug til Dagsavisen i det vi nærmet oss innspurten i valgkampen.

Ikke lenge etter smalt det på borgerlig side. Det ble statsministerkrangel mellom Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug i beste sendetid på TV.

– Du klarer ikke nå å regne hjem et borgerlig flertall uten at Høyre blir såpass mye større. Og Høyre, Venstre og KrF, som alle peker på meg, vil da være mye større enn Frp. Dermed er en Høyre-ledet regjering det eneste alternativet til dagens regjering, sa Erna Solberg først til Aftenposten, mens Sylvi Listhaug kvitterte med at Høyre-lederen var mer opptatt av å flytte inn i statsministerboligen enn av den borgerlige politikken som skal føres.

Hyllet som en dronning

Annonse

Den siste uka før valgdagen roet det seg i den borgerlige leiren (i alle fall utad). men kontrasten kunne ikke vært større til sist Høyre var samlet for å vente på valgresultatet. Få dager før aksjeskandalen sprakk for alvor 15. september 2023, ble Erna Solberg hyllet som en dronning da hun kom til valgvaken på Høyres Hus. Nestleder Henrik Asheim erklærte i festrusen: «Dette valget er begynnelsen på Erna Solbergs comeback som statsminister i 2025».

Dagen etter feiret Høyre med kake og brus at partiet for første gang på 99 år var blitt landets største parti, med 25, 9 prosent. Solberg erklærte overfor Dagsavisen at det gode lokalvalget kunne legge grunnlaget for et comeback i regjeringskontorene. Til tross for aksjeskandalens ettervirkninger holdt partiet koken på meningsmålingene helt fram til høsten 2024. Da begynte Høyre å falle.