Høyre lover skattekutt på 50 milliarder kroner – 1000 kroner i måneden for folk i jobb

– Å få månedsbudsjettet til å gå rundt, ha råd til en god middag eller en opplevelse sammen med barna, og ikke bekymre seg for mye over egen privatøkonomi burde være en selvfølge i Norge, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Nå varsler partiet drastiske grep i skattepolitikken dersom de får makt etter valget. Høyre vil:

Kutte inntektsskatten med 36,5 milliarder kroner

Kutte skattene for bedriftseiere med 22,2 milliarder kroner

– Vi mener alvor når vi sier ingen slagord, bare lavere skatt, sier Solberg på pressekonferansen tirsdag formiddag.

Annonse

– Kommer ikke til å legge ned noen sykehus

I sin pressemelding opplyser ikke partiet hvordan de tapte skatteinntektene skal dekkes inn.

– Det kommer til å kreve noen tøffe prioriteringer, men det er også helt nødvendig, sier Solberg.

På spørsmål fra NTB om hvor pengene skal komme fra, svarer partilederen:

Annonse

– Det er fullt mulig, men det betyr at vi må si nei til noen ting. Vi mener disse grepene vil løfte økonomien, slik at vi får mer inntekter etter hvert, men det kommer ikke med en gang.

Hun peker på partiets alternative statsbudsjett, der de har omprioritert nærmere 30 milliarder kroner. Samtidig mener Solberg det er viktig å tenke langsiktig.

– Kaken kan bakes større, og det er et handlingsrom de neste årene.

– Vi kommer ikke til å legge ned noen sykehus for å finansiere dette, sier Solberg.

Annonse

Tusenlapp i måneden

Når det gjelder inntektsskatten, har Høyre beregnet at skattekuttet vil være på 1000 kroner i måneden for folk i jobb.

– Det betyr 12.000 kroner i lavere skatt for enkeltpersoner, 24.000 kroner for par og familier. Skattelettelsen inkluderer både et stort jobbfradrag og en bred skattelette på all inntekt. Partiet vil også innføre null skatt på lønn opptil 150.000 kroner, opplyser Høyre.

Når det gjelder formuesskatten, lover Høyre et kutt på 21 milliarder kroner på «arbeidende kapital». I tillegg vil de gjøre endringer i exit-skatten og havbruksskatten. Fullt innfaset utgjør skattelettelsen for bedriftseiere 22,2 milliarder kroner.

Annonse

Sliter på målingene

Høyre sliter kraftig på målingene for tiden. Man må tilbake 15 år for å se like lave nivåer som på snittmålingene de siste tre månedene, ifølge Poll of polls.

Høyre-leder Erna Solberg har avvist at partiet er i krise, men har varslet tre pressekonferanser hvor de vil legge fram ny politikk som de tror skal snu velgerne.

Onsdagens pressekonferanse er den første av disse, og temaet er økonomi.

Annonse

– Det er konkretisering av politikken, med tydeligere klarhet på hva som skal skje de neste fire årene, sa Solberg til NRK onsdag morgen.