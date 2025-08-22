Høyre fortsetter ned – rødgrønt flertall styrker seg

Høyre får 14,9 prosent oppslutning 17 dager før valget. Bildet er fra Erna Solbergs pågående turné på Vestlandet. Fredrik Varfjell / NTB

Kun 17 dager før valget får Høyre igjen en meningsmåling som viser oppslutning på 14,9 prosent. Det betyr at Høyre har mistet 345.000 velgere siden valget i 2021, skriver TV 2 fra en fersk meningsmåling.

– Fortsatt er situasjonen sånn at vi skal slåss for at vi skal gjøre det mye bedre på valgdagen, og jeg opplever at det er god stemning når vi er ute og møter velgerne, sier Høyre-leder Erna Solberg til kanalen.

Det viser en fersk meningsmåling som Verian har utført for TV 2. 1189 personer er spurt fra 18. til 21. august. Feilmarginen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.

Pilene peker oppover for Frp

Blant vinnerne i den nye målingen er Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet (Frp), som går opp 2,1 prosentpoeng og får 22,8 prosent oppslutning. Partiet ligger an til å få flere stortingsmandater enn Høyre, KrF og Venstre til sammen, og er omtrent like store som de tre andre samlet.

– Det er en veldig god måling for Frp, men det er 17 dager igjen, så vi skal stå på helt inn og være garantisten for at vi skal skifte ut Støre-regjeringen, sier Listhaug.

Frps fremgang er likevel ikke nok til å sikre et borgerlig flertall. Venstre får 3,2 prosent oppslutning og faller dermed under sperregrensen, noe som får dramatiske utfall for mandatfordelingen på Stortinget.

MDG over sperregrensen

Miljøpartiet De Grønne (MDG) får på sin side en oppslutning på 4,8 prosent, og passerer sperregrensen for første gang i TV 2s målinger denne valgkampen.

Samtidig er Rødt det klart største støttepartiet på venstresiden, med 7,3 prosent.

Kristelig Folkeparti (KrF) fortsetter sin positive trend og får en oppslutning på 5,2 prosent.

Målingen i sin helhet ser slik ut (endring i parentes): Rødt 7,3 (+1), SV 5,8 (-0,4), MDG 4,8 (+1,3), Ap 26,7 (-2,1), Sp 6 (+1), V 3,2 (-1,2), KrF 5,2 (+0,6), H 14,9 (-1,3), Frp 22,8 (+2,1), Andre 3,4 (-1,1).

Rødgrønt flertall

Dersom denne målingen var valgresultatet ville de rødgrønne fått 90 mandater og dermed flertall på Stortinget. Samtidig viser målingen at Pasientfokus beholder sitt ene stortingsmandat fra Finnmark.

– Det er motiverende med rødgrønt flertall, samtidig viser målingen at valget blir jevnt, skriver statsminister Jonas Gahr Støre i en epost til TV 2.

– Valget i år står mellom en Arbeiderparti-regjering og en Frp-ledet borgerlig regjering, legger han til.