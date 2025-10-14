Høyre etterlyser nye ubåter: – Forsvarsevnen økes ikke av forsvarsprat

Skal vi nok en gang bli forsinket i investeringene våre, spurte Høyre-leder Erna Solberg (H) i Stortinget. Foto: Javad Parsa / NTB

– Hvorfor har vi ikke gjort det Stortinget sa, og undertegnet en kontrakt for to ekstra ubåter, spurte Solberg under trontaledebatten i Stortinget tirsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde ikke noen tydelige svar.

– Jeg snakket med den tyske forbundsministeren og den canadiske statsministeren om ubåt i går. Canadierne er kanskje på vei inn i disse kontraktene. Så vi skal gjøre våre kloke vurderinger forhold til de opsjonene og mulighetene vi har, og det samarbeidet er sterkt, sa Støre.

Det svaret var Høyre-lederen lite fornøyd med.

Annonse

– Vår forsvarsevne økes ikke av forsvarsprat fra statsministeren, men av forsvarshandling fra statsministeren, sa Solberg.

Nok en gang forsinket?

Norge inngikk en kontrakt med Tyskland i 2021 om å kjøpe minst fire nye ubåter. I forbindelse med langtidsplanen for forsvaret ble antallet nye ubåter økt til seks.

I vinter sa daværende forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Forsvarets Forum at regjeringen var kommet langt i forhandlingene med Tyskland om de ekstra to ubåtene, og at de ville legge fram anskaffelsen av dem for Stortinget «mot våren».

Annonse

Men dette har altså ennå ikke skjedd.

– Hvorfor ikke? Skal vi nok en gang bli forsinket i investeringene våre, spurte Solberg.

Vil se på konsekvensene av nytt Nato-mål

Støre viste i sitt svar til at Nato-landene i juni ble enige om å øke forsvarsbudsjettene sine til 5 prosent av BNP.

Annonse

– Det ønsker vi å ta med oss for å se på hvilke konsekvenser det får for Norge. Norge får nå en veldig viktig spredning av våre strategiske partnerskap. Vi får ubåt, stridsvogn og en del militært utstyrssamarbeid med Tyskland. Vi har F-35 og en lang rekke andre kapasiteter, som overvåkingsfly, fra USA. Og nå får vi fregatter fra Storbritannia. Dette er en god spredning, sa Støre.

Ubåtene skal bygges på verftet ThyssenKrupp Marine Systems i Kiel. Den første av de fire som er bestilt, skal være klar i 2029.