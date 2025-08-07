Høy temperatur på Youngstorget

Torsdag startet valgkampen for ungdomspartiene for alvor, med årets første debatt mellom ungdomspartilederne. Under debatten om Gaza var volumet på sitt høyeste. 

Det var ikke lett å slippe til under ungdomspartilederdebatten torsdag.

Innenriks

Journalist
Publisert Sist oppdatert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det var rikelig med publikum da ungdomspartilederne dukket opp på utestedet Youngs på Youngstorget torsdag ettermiddag. 

Til stor applaus ønsket ordstyrer Trygve Svensson lederne opp på scenen. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

oljefondet nyheter israel gaza diplomati ungdomspartilederdebatt valg stortingsvalget 2025
Powered by Labrador CMS