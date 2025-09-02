Høyresiden har flau bris i seilene og fikk tendensen bekreftet da resultatene fra skolevalget kom som blåblå ouverture til kveldens partilederdebatt – valgkampens siste på NRK. Og godt er kanskje det. Denne debattformen med ni stemmer (i munnen på hverandre) kan ha utspilt sin rolle?

Tidvis ble det klokt om norske verdier, om kjøttkaker og innvandring, men NRK fisket i opprørt vann og umyndig debattledelse gjorde at feltet mistet disiplinen. Det førte til for mye ståk, støy og det som lignet kjekling fra en gjeng politikere som alle nå opplever at alt står på spill. Racet er definitivt tettere blant de voksne enn kidsa.

Seierherrene var i kveld to kvinner på hver sin side. SVs Bergstø reiste kjerringa etter uker i stampe mens Sylvi Listhaug står i sentrum for det meste.