Houthienes statsminister og flere ministre drept i israelsk angrep

Ahmed al-Rahawi, som har vært statsminister i houthienes opprørsregjering i Jemen siden august i fjor, ble drept mens regjeringen satt sammen i et arbeidsmøte, heter det i en uttalelse fra opprørsbevegelsen.

Times of Israel , som siterer anonyme israelske sikkerhetskilder, skrev fredag at en rekke høytstående houthi-ledere ble drept i angrepet, blant dem houthienes forsvarsminister.

Ansar Allah, bedre kjent som Houthi-bevegelsen, grep etter år med kaos og med støtte fra deler av Jemens regjeringshær makten i Sana i 2014.

Bevegelsen støttes av Iran og kontrollerer nå store deler av landet, men er ikke internasjonalt anerkjent som landets rettmessige makthavere.

Siden oktober 2023 har houthiene gjennomført en rekke rakett- og droneangrep mot mål i Israel, samt mot skip i Rødehavet som ifølge dem kan knyttes til Israel eller israelere. Den siste tiden har Israel rettet en rekke motangrep mot houthiene.