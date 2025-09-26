Høstferieværet: – Kan bikke 20 grader

På lørdag er det meldt opphold i hele landet. Lars Thomas Nordby / NTB

– Jeg synes alle får sin porsjon med ganske godt vær. Kanskje litt på ulik tid, men det blir gode perioder i sør nå de første dagene, sier vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule fra Meteorologisk institutt til NTB.

Været vil være skiftende og det vil komme nedbør noen steder i landet i løpet av den kommende uka, som for mange er høstferien.

– På lørdag er det ikke ventet nedbør noen steder i Norge faktisk, sier hun.

Mildt i hele Norge

– Det blir gode temperaturer i helga. Vi sitter og lurer på om det kan bikke 20 grader på Nordvestlandet, sier Thaule.

Det er på Nordvestlandet det er meldt høyest temperaturer. Men det ser ut til at det blir plussgrader i hele landet neste uke.

–Til og med i fjellet er det meldt plussgrader. Det kan bikke minus i Sognefjellet på nattetid, men på dagen vil det være godt med plussgrader, sier Thaule.

Selv om hun sier at det ikke ser ut til at det blir snø på fjellet nå, understreker hun at værmeldingen er mer usikker senere i uka.

Nedbør i Vest, Øst og Nord

Det vil bli nedbør i landet i løpet av uka. Vestlandet får regn allerede på søndag.

– Bortsett fra nedbøren på Vestlandet, så blir søndagen en bra dag mange plasser. Det blir kanskje litt mer skyer på Østlandet som siger opp fra øst. Det er nok mest sør på Østlandet, og så er det mye fint vær videre nordover. Særlig Nord-Norge, Trøndelag og Møre og Romsdal vil få fint vær på søndag, sier hun.

– Videre ut i neste uke vil nedbøren i sør fortsette på Vestlandet og deler av Østlandet, sier hun.

På manag kan det komme spredte byger i Finnmark. Ellers er det meldt opphold i Nord-Norge fram til natt til tirsdag. Så kommer det et værskifte, følge Thaule.

– Det skjer i løpet av onsdag eller torsdag. Det vil påvirke også ned mot Stad. Med både vind og kanskje litt nedbør fra Nordland og nordover særlig, forklarer hun.