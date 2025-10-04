Agnes Ravatn skriver om den mektige Høst-familien i den nye romanen «Doggerland».
Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen
Portrett
Høst og vest
Agnes Ravatn flyttet til Vestlandet for å finne skriveroen. Hvordan gikk det egentlig?
– Ein blir aldri ferdig når ein har gard.
Forfatteren sjøl står og skuer utover beitelandskapet. Langt
der nede kan man skimte de grå ulldottene. Det er villsauflokken til Agnes
Ravatn. 50 stykker med stort og smått. De første ble adoptert ut av flokken til
nabo, forfatterkollega og inspirasjonskilde Einar Økland. Det kan i grunnen se
ut som hun har tatt litt etter han i klesstilen også. I hvert fall står hun her
i rutete flanellsskjorte og praktiske joggesko, det er klær til å arbeide i. Flytte
steiner og grave i jorda.
Det har gått ti år siden Ravatn tok med seg mann og
nyfødt baby og forlot hele kultureliten og Aschehougs hagefester i hovedstaden,
noe som var såpass eksentrisk for oslopressen, at de nærmest valfartet over til
Vestlandet for å skue forfatteren i fri dressur på dette småbruket som var
nærmest uten strøm og vann. I hvert fall var de uten internett. Lenge. Sikkert
like greit, Agnes Ravatn er jo tørrlagt Facebook-holiker på femtende året. Men nå har de det. Internett.
Og Ravatn har faktisk svart urovekkende raskt på e-postene som har blitt
utvekslet i forkant av denne vestlandsturen.