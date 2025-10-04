Høst og vest

– Ein blir aldri ferdig når ein har gard.

Forfatteren sjøl står og skuer utover beitelandskapet. Langt der nede kan man skimte de grå ulldottene. Det er villsauflokken til Agnes Ravatn. 50 stykker med stort og smått. De første ble adoptert ut av flokken til nabo, forfatterkollega og inspirasjonskilde Einar Økland. Det kan i grunnen se ut som hun har tatt litt etter han i klesstilen også. I hvert fall står hun her i rutete flanellsskjorte og praktiske joggesko, det er klær til å arbeide i. Flytte steiner og grave i jorda.

Det har gått ti år siden Ravatn tok med seg mann og nyfødt baby og forlot hele kultureliten og Aschehougs hagefester i hovedstaden, noe som var såpass eksentrisk for oslopressen, at de nærmest valfartet over til Vestlandet for å skue forfatteren i fri dressur på dette småbruket som var nærmest uten strøm og vann. I hvert fall var de uten internett. Lenge. Sikkert like greit, Agnes Ravatn er jo tørrlagt Facebook-holiker på femtende året. Men nå har de det. Internett. Og Ravatn har faktisk svart urovekkende raskt på e-postene som har blitt utvekslet i forkant av denne vestlandsturen.