Hongkong: Lastefly traff kjøretøy – to personer døde

Lasteflyet, som var på vei fra Dubai til Hongkong, traff et kjøretøy under landing før det skled av rullebanen og delvis ut i havet mandag, skriver South China Morning Post.

Bilder fra stedet viser flyet delvis nedsenket like utenfor kanten av flyplassens sjømur. Flyets fremre halvdel og cockpit var synlig over vannet, men haleenden er brukket av.

Det er ikke opplyst hva slags kjøretøy flyet traff, men politiet antar det dreier seg om et servicekjøretøy. Også dette kjøretøyet havnet i vannet etter sammenstøtet. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men hendelsen etterforskes.

Flytrafikken ved Hongkong internasjonale lufthavn blir ikke påvirket etter at et fraktfly skled av rullebanen. Foto: Chan Long Hei / AP / NTB

Til avisen opplyser politiet at to personer som befant seg i kjøretøyet, omkom. I flyet var det fire personer, alle kom uskadet fra ulykken. Flyet var uten last.

Ulykken fant sted på den nordre rullebanen på Hongkongs flyplass, en av Asias travleste. Den rullebanen ble stengt, mens de to andre rullebanene på flyplassen fortsatte å være i drift. Ulykken hadde liten innvirkning på flytrafikken.