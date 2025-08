Holder tett om ferske medlemstall: – Et tegn på valgkamp

Kari-Anne Opsal ble valgt til ny generalsekretær i Ap tidligere i år. Her taler hun under Arbeiderpartiets 70. ordinære landsmøte. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er nok et tegn på at det er valgkamp. Det kan være litt valgkampstrategi i å holde på ferske medlemstall. Partiene ønsker seg positive saker og å framstå som at de er i medvind. Jeg vil tro de tenker at velgerne lettere slenger seg på et vinnerlag, sier statsviter og valganalytiker Svein Tore Marthinsen til Dagsavisen.

Valgkampen er i gang for fullt før stortingsvalget skal avgjøres 8. september. På meningsmålingene gjennom året hittil har det vært tett mellom blokkene, mens Arbeiderpartiet (Ap) og Fremskrittspartiet (Frp) har stukket seg fram som de største partiene.

Dagsavisen har forsøkt å hente inn tall som viser utviklingen i partienes medlemsmasser det siste året, men de fleste av ni partier ønsker ikke å dele tallene eller har ikke svart.