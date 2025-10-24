Høibys forsvarere ber domstolen stanse salget av omstridt bok

Boken er skrevet av nåværende og tidligere Dagbladet-journalister Torgeir Krokfjord og Øistein Monsen. På omslaget vises Høiby mens han viser fingeren, med tittelen «Hvite striper, svarte får» markert med hvite pulverstriper. Aschehoug forlag / Handout / NTB

– Vi har nå sendt begjæring om midlertidig forføyning til retten med påstand om stansing av boken, sier Marius Borg Høibys forsvarer Petar Sekulic til Aftenposten fredag ettermiddag.

Boken «Hvite striper, svarte får» er av forlaget Aschehoug beskrevet som «en reportasjebok om kokain, narkogjenger og kronprinsessens sønn». Etter at den kom ut for salg 20. oktober har den fått mye kritikk og forlaget har selv erkjent at boken inneholder enkelte feil.

– Vi mottok begjæringen fra Borg Høibys forsvarer Ellen Holager Andenæs litt etter halv fire i dag. Vi har ikke noen kommentarer til dette nå før vi har satt oss inn i saken, skriver redaktør for sakprosa Live Fedog Thorsen i Aschehoug til NTB fredag ettermiddag.

Politiet har avvist en av bokens mest oppsiktsvekkende påstander: At kronprinsessens sønn skal ha solgt kokain på Karl Johan mens politiets spanere så på. Også Høiby selv har avvist denne beskyldningen «på det mest bestemte» gjennom sine forsvarere.

Innrømmer tre feil

Forsvarerne ba tirsdag forlaget fjerne det de mener er uriktige opplysninger fra boken. På et frokostmøte onsdag morgen la forlaget fram tre feil i boken de innrømmer. Men påstanden om Høibys kokainsalg på Karl Johan var ikke en av disse, skriver Aftenposten.

De tre feilene som innrømmes er:

På side 194 i den fysiske boken står det «hundrevis». Det korrekte er flere. Feilen er rettet i e-boken og i PDF-versjon. Dette handler om antall pengeoverføringer Høiby skal ha gjort til en annen person.

På side 3 i bildelegget er det feil i bildeteksten. Personen avbildet i kunstverket er ikke Marius Borg Høiby.

Kunstnerduoen Broslo er heller ikke kreditert.

– Bakgrunnen for at vi går til retten er forlagets manglende vilje til å korrigere faktafeil, sier Sekulic til NTB.

– Høiby reagerer sterkt

Det er advokat og partner Elias Christensen i advokatfirmaet Andenæs som har forfattet begjæringen som er sendt til Oslo tingrett.

– Det er ting og utsagn i denne boka som Høiby reagerer sterkt på. Vi har fulgt mediene de siste dagene og konstatert at forlaget ikke tar inn over seg de feil og mangler som er påpekt. Da må vi reagere på det og sender en begjæring, sier Christensen til NTB.

Advokaten ønsker ikke nå å gå i detalj om innholdet i begjæringen.

– Det er flere ting i boka som vi problematiserer i begjæringen. Særlig omtalen av salg på Karl Johan har vi løftet fram.

– Vi ser i tyske medier at dette fanges opp og omtales på en måte som gjør at skaden bare øker i omfang og intensitet.

Senior kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra i Oslo tingrett opplyser til NTB at de ikke kan gi ut opplysninger om begjæringen før det eventuelt foreligger en avgjørelse eller blir berammet et rettsmøte.

Dagbladet-journalister

Boken er skrevet av nåværende og tidligere Dagbladet-journalister Torgeir Krokfjord og Øistein Monsen.

På omslaget vises Høiby mens han viser fingeren, med tittelen «Hvite striper, svarte får» markert med hvite pulverstriper.

Høiby har tidligere innrømmet kokainbruk, men narkotikalovbrudd er ikke en del av tiltalen mot ham.

Rettssaken mot kronprinsesse Mette-Marits sønn begynner i Oslo tingrett 2. februar, og det er satt av seks uker.

Høiby er tiltalt for 32 forhold, blant annet fire voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Han nekter straffskyld for samtlige av de mest alvorlige punktene i tiltalen.