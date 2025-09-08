Hjemmesitterne fremdeles et stort «parti»

Kirsti Bergstø og Marian Hussein oppfordrer så mange som mulig til å stemme i valget. Foto: Eivind Tangen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det er ingen hemmelighet at valgoppslutningen er svakest i enkelte bydeler. Enkelte kommuner. Enkelte landsdeler.

Stovner i Oslo er en av dem. I sist valg var Arbeiderpartiet (Ap) valgvinneren i bydelen, med 35,4 prosent, ifølge tall fra NRK. På tredjeplass var Høyre (H), med 16,9 prosent.