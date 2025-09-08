Hjemmesitterne fremdeles et stort «parti»
Innspurten i valgkampen går for fullt. Over 1,9 millioner har forhåndsstemt. Men antall forhåndsstemmer vitner ikke nødvendigvis om økt valgdeltakelse.
Kirsti Bergstø og Marian Hussein oppfordrer så mange som mulig til å stemme i valget.
Foto: Eivind Tangen
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Det er ingen hemmelighet at valgoppslutningen er svakest i
enkelte bydeler. Enkelte kommuner. Enkelte landsdeler.
Stovner i Oslo er en av dem. I sist valg var Arbeiderpartiet
(Ap) valgvinneren i bydelen, med 35,4 prosent,
ifølge tall fra NRK. På tredjeplass var Høyre (H), med 16,9 prosent.