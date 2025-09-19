Hjelpeorganisasjon: 75 mennesker drept i droneangrep i beleiret by i Sudan

– Likene ble hentet ut fra ruinene av moskeen, ifølge grasrotnettverket Emergency Response Room (ERR), som driver hjelpearbeid i Sudan og består av frivillige.

Angrepet skjer mens RSF-militsen forsøker å presse regjeringshæren ut av El Fasher, som ligger i den vestlige regionen Darfur, og som militsen har beleiret i lang tid.

FN advarer samtidig om at stadig flere sivile blir drept i krigen i Sudan.

RSF har foreløpig ikke kommentert angrepet.

Annonse

Angrepet kommer på samme tid som FN kommer med en rapport om at krigen i Sudan er trappet opp i 2025, med en kraftig økning i antall drepte sivile.

– Sudans konflikt er en glemt konflikt, og jeg håper at rapporten fra mitt kontor setter søkelyset på denne katastrofale situasjonen der grusomheter, inkludert krigsforbrytelser, blir begått, sier FNs menneskerettssjef Volker Türk

En av verdens verste kriser

RSF er i full krig med Sudans regjeringshær. Krigen har siden 2023 krevd titusenvis av liv og drevet 13 millioner mennesker på flukt. Rundt 4 millioner har funnet veien til naboland som Tsjad, Sør-Sudan, Etiopia og Egypt.

Annonse

FN har kalt krigen en av verdens verste humanitære kriser.

RSF er av FN-granskere anklaget for forbrytelser mot menneskeheten under beleiringen av El Fasher. Militsen anklages blant annet for drap i stor skala, tortur, seksuell vold, plyndring, forfølgelse og utryddelse på etnisk grunnlag.

Også regjeringshæren anklages for krigsforbrytelser og overgrep mot sivile i landet.

Krigen har i praksis delt landet, der Sudans hær kontrollerer nordlige, østre og midtre deler av landet, mens RSF dominerer i deler av sør og nær hele den vestlige delen av Darfur-regionen.

Annonse

FN: – En glemt konflikt

I løpet av første halvår av 2025 ble krigen trappet opp med sivile dødsfall, deriblant henrettelser uten rettergang og økning i etnisk vold, ifølge en FN-rapport som ble sluppet fredag.

– Mange flere liv vil gå tapt uten umiddelbare tiltak for å beskytte sivile og uten rask og uhindret levering av humanitær hjelp, sier Türk.

Forsøk på å forhandle fram en våpenhvile mellom partene har så langt ikke lyktes.

Annonse

Ifølge den ferske FN-rapporten har 3384 sivile blitt drept i de første seks månedene av 2025. Til sammenligning ble 4238 sivile drept i Sudan gjennom hele 2024, viser rapporten.