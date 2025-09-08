Saken oppdateres

– Vi har et rødgrønt flertall. Og hvorfor har vi et rødgrønt flertall? Fordi MDG er over sperregrensa, roper partileder Arild Hermstad fra scena.

Stortingsvalget 2021 skulle bli det store klimavalget. Likevel nådde ikke MDG den magiske sperregrensa, selv om de fikk en marginalt høyere oppslutning enn i 2017. De endte på sure 3,9 prosent.

Det er et kapittel i MDGs historie de nå kan legge bak seg. De har fått fornyet tyngde til å trekke Norge i enn irrgrønn retning de neste fire åra.

– Jeg er så stolt

Også før resultatene fra forhåndsstemmene var inne, lå stemninga helt oppunder taket på Miljøpartiet De Grønnes valgvake.

– Vi har hatt 2500 frivillige på bakken under valgkampen. Banket på 75.000 dører. Gjennomført 65.000 samtaler med velgere, sa en stolt Kristin Antun, partisekretær i MDG, fra scena.

– Jeg er så sinnsykt stolt, ropte Oslo-leder Margit Bye, til stormende jubel fra salen.

Valgkampvinnere

En av de største sakene for MDG i valgkampen er krigen på Gaza. Partileder Arild Hermstad har vær tydelig på at partiet mener Israels begår folkemord, og MDG har krevd full boikott av israelske varer, og at oljefondet trekkes helt ut av Israel.

Samtidig har de mobilisert store mengder frivillige, som har banket på titusener av dører og gitt stadig bedre meningsmålinger.

– Vi feirer tidenes valgkamp i MDG. Vi har følt oss gode hele veien og hatt det veldig gøy, sier nestleder Ingrid Liland til Dagsavisen.



MDGs innsats under valgkampen har ikke gått under radaren, og Dagsavisen kåret nylig partiet til valgkampens soleklare vinnere:

«Nestleder Ingrid Liland har vært motoren – selv om hun ikke fikk ta mellomnavnet «Sperregrensen». Hennes innsats har bidratt sterkt til at partiet ser ut til å smadre sperregrensen. Valgkampens vinner er MDG med en spektakulær oppvåkning»