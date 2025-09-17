Historisk beslutning: Danmark skal ha langtrekkende missiler

På en pressekonferanse onsdag kunngjorde statsministeren at Danmark for første gang skal ha langtrekkende presisjonsvåpen, som kan treffe mål på avstand.

– Regjeringen har fattet en prinsipiell beslutning om at Danmark for første gang skal oppbygge en militærkapasitet med langtrekkende presisjonsvåpen, som skal kunne ramme mål på stor avstand og nedkjempe fiendtlige missiltrusler, sier Frederiksen.

– Det er dessverre et nødvendig skritt fordi vi kan se at Russland stadig flytter grensene, sier hun.

Russland: – Galskap

Russlands ambassadør til Danmark, Vladimir Barbin, kaller beslutningen for galskap.

– Ingen, hvor som helst, noensinne i veden, har overveid å true en atommakt offentlig. Disse uttalelsene vil uten tvil bli tatt i betraktning, skriver han i et brev til avisen Berlingske.

Skal ha avskrekkende effekt

Investeringene skjer på bakgrunn av en ny vurdering fra forsvarssjefen. Innkjøpet av de nye rakettene skal ikke ses på som en offensiv, men som en avskrekking.

– Nato har ingen som helst ambisjoner om å innlede et angrep mot Russland, men det er avgjørende at hvis man skal ha en troverdig avskrekking, så er vi nødt til å investere mer i avskrekkingskapasiteter, sier forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Danmark skal kjøpe missiler og/eller droner som en del av opprustningen. Det er ennå ikke klart hvor mye penger som skal brukes, opplyser han.

Ikke lenger nok med luftvern alene

Fredriksen forklarer at et forsvar som bare kan holde fiendtlige raketter ute, ikke er nok.

– Man er nødt til å vise at man har viljen til å kunne ta i bruk mer drastiske tiltak. Det er ikke nok å ha det umiddelbare luftforsvaret. Vi er nødt til å ha noe som potensielt også kan gå den andre veien, sier hun.