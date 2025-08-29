Historiker om Trump: – Får nesten litt Stalin-vibber

Bård Larsen er historiker. Han har skrevet mye om autoritære ideologier og stater og mener Trump river ned USAs demokrati. Foto: CF-WESENBERG / kolonihaven.no

Hva har skjedd med demokratiet i USA på de drøyt sju månedene som er gått siden Donald Trump ble president igjen?

– Trump har gjort det som står i dokumentet Project 2025. Poenget med maktfordeling er å forhindre maktmisbruk og at tyranner skal kunne ta for seg i staten. Trump kvitter seg nå med disse hindrene mot total maktmisbruk. Project 2025 er et 900 sider langt dokument som går ut på «state grabbing». Det vil si at når man ikke får til ting gjennom politikk, kan man gå inn og ta politisk kontroll over institusjonene.

– Dette er en gammel oppskrift for å ta kontroll over staten. Men der hvor Project 2025 er et gjennomarbeidet, strategisk dokument, følger Trump sine instinkter. Han er ingen ideolog. De instinktene går ut på å stille seg fullstendig uforstående til demokratiets normer, regler og lover. Hvis han ser et hinder, skal det slås ned. Det amerikanske demokratiet er i ferd med å bli nedmontert.