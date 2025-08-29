Historiker om Trump: – Får nesten litt Stalin-vibber
Historiker Bård Larsen tror vi snart vil se ting vi helst ikke vil tenke på.
Bård Larsen er historiker. Han har skrevet mye om autoritære ideologier og stater og mener Trump river ned USAs demokrati.
Foto: CF-WESENBERG / kolonihaven.no
Nyhetsintervjuet
Hva har skjedd med demokratiet i USA på de drøyt sju
månedene som er gått siden Donald Trump ble president igjen?
– Trump har gjort det som står i dokumentet
Project 2025. Poenget med maktfordeling er å forhindre maktmisbruk og at tyranner
skal kunne ta for seg i staten. Trump kvitter seg nå med disse hindrene
mot total maktmisbruk. Project 2025 er et 900 sider langt dokument som går ut
på «state grabbing». Det vil si at når man ikke får til ting gjennom politikk,
kan man gå inn og ta politisk kontroll over institusjonene.
– Dette er en gammel oppskrift for å ta kontroll
over staten. Men der hvor Project 2025 er et gjennomarbeidet, strategisk
dokument, følger Trump sine instinkter. Han er ingen ideolog. De instinktene
går ut på å stille seg fullstendig uforstående til demokratiets normer, regler
og lover. Hvis han ser et hinder, skal det slås ned. Det amerikanske
demokratiet er i ferd med å bli nedmontert.