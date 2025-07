Hetebølge i Frankrike: Nesten 1350 skoler stenges tirsdag

Frankrike rammes for tiden av en ekstrem hetebølge. Derfor har myndighetene bestemt seg for å holde nesten 1350 skoler delvis eller helt stengt tirsdag.

Det er nesten dobbelt så mange som måtte holde stengt mandag, skriver avisa Le Figaro.

Lærere har tidligere klaget over at varme og dårlig ventilerte klasserom har ført til at elever har følt seg dårlige. Spesielt unge og eldre er utsatt i varmen, har landets værtjeneste Meteo France advart om.

Det er utstedt rødt farevarsel i hele 16 departementer i Frankrike tirsdag, og M Meteo France har meldt om temperaturer opp mot 40 grader.

I Paris stengte operatørene av Eiffeltårnet toppen av turistmagneten mandag. De varsler at den forblir stengt tirsdag og onsdag på grunn av varmen. Det er fortsatt mulig å komme seg opp til første og andre etasje, men operatørene oppfordrer til forsiktighet.

– Husk å beskytte deg fra solen og hold deg hydrert, heter det i en uttalelse.

Også flere andre land i Europa rammes for tiden av en utbredt hetebølge. I Spania og Portugal har det i helgen blitt meldt om temperaturer så høye som 46 grader.

Det meldes også om skogbranner i flere land på grunn av varmen og sterk vind.

