Heroin for helbredelse

– Jeg har vært litt uheldig. Jeg begynte med å ruse meg da jeg var ni, med hasj og alkohol, forteller Kim Storøygaard.

Kim er i førtiårene, og venter på Dagsavisen i fellesarealet på avdelingen for heroinassistert behandling i Oslo (HABiO). Han har fått dagens dose, og har akkurat vært ute og tatt seg en røyk. To ganger om dagen er Kim innom avdelingen på Ullevål sykehus, for å få den heroinen han trenger for å fungere i hverdagen.

HABiO ble etter mye politisk om og men startet opp i Oslo i januar 2022, og er et prøveprosjekt med en varighet på fem år. Prosjektet er underlagt spesialisthelsetjenesten.